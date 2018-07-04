Английският фен, надраскал паметник, бе глобен с 36 паунда

Английският фен, който бе задържан от полицията в Москва, след като си позволи да напише със спрей "Англия" върху паметника на бившия футболист на Спартак Москва Фьодор Черенков, бе глобен с 3 000 рубли от съда. В английски лири сумата се приравнява на 36 паунда, така че фенът се е отървал сравнително леко. Пред съда мъжът, чието име е Едуард Хол, е признал вината си и се е извинил за постъпката.