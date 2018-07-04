Сръбски национал подписа с бившия отбор на Мъри

Сръбският национал Антонио Рукавина подписа договор като свободен агент с шампиона на Казахстан по футбол ФК Астана. 34-годишният десен защитник напусна испанската Ла Лига след шест сезона за Валядолид и Виляреал, в последните четири от които той записа 99 мача и 3 гола за клуба от "Ел Мадригал". Рукавина взе участие в два от трите мача на Сърбия на Мондиал 2018, но не успя да помогне на националния отбор на родината си да стигне до фазата на елиминациите.