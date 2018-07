За сълзите на един вратар или защо Даниел Субашич играе за двама

Вратарите винаги са различни. Отговорността да си единственият от целия отбор, който има право да играе с ръце, не е никак малка. Те са особена порода, необходима на всеки един футболен тим. Националният отбор на Хърватия не прави разлика. На вратата там от няколко години титуляр е Даниел Субашич , който застана под рамката след оттеглянето на дългогодишния №1 на “шахматистие” - Стипе Плетикоса.Стражът на Монако излезе като краен победител от дуела срещу колегата си Каспер Шмайхел в осминафиналите, когато спаси три от дузпите на Дания , а Хърватия продължи напред към последната осмица на Мондиал 2018. Веднага след хърватския триумф, Субашич зарови лице във фланелката си, опитвайки да скрие емоцията си и за момент успя. 191-сантиметровият вратар изигра вероятно най-запомнящия се мач в кариерата си точно при отстраняването на Дания, а в разгара на празненствата, в които той бе с потник със снимка на друг футболист и №24 на него, очите му бяха пълни със сълзи.

Каква всъщност е цялата история? Кой е играчът, заради когото вратарят на Хърватия едва се сдържаше да не заплаче? Запознатите в детайли с хърватския футбол вероятно знаят, но днес самият Субашич говори за това на пресконференцията преди четвъртфиналния мач с Русия , но този път не успя да скрие болката си и се разрида.

Danijel Subaši today broke down in tears when asked about his late friend, Hrvoje usti, who passed away in 2008 at the age of 24 after hitting his head on a concrete wall two metres from the touchline.



Subaši wears a vest in memory of his former teammate each game. pic.twitter.com/azFcNUijbo