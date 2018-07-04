Полицията в Москва задържа английски фен, надраскал паметник

Полицията в Москва обяви, че е задържала футболен фен, който си е позволил да напише със спрей "Англия" върху статуята на бившия съветски футболист Фьодор Черенков, издигната пред стадиона на Спартак Москва, на който се игра осминафиналния мач от световното първенство между Англия и Колумбия. Надписът бързо е бил изтрит, но вандалът продължава да бъде държан в местното полицейско управление. От полицията в руската столица обаче не посочват възрастта на извършителя, както и какво го е накарало да надраска статуята, От посолството на Великобритания в Москва също се въздаржат от коментар по случая, посочва "Ройтерс".