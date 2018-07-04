БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Роберто Мартинес: Бразилия е фаворит, но за нас това е мечтан мач

04 юли 2018 | 13:23
Старши треньорът на белгийския национален отбор по футбол Роберто Мартинес определи Бразилия за фаворит в предстоящия четвъртфинал на Мондиал 2018 между двата състава в петък в Казан, но той е категоричен, че това е "мечтан мач" за неговите играчи.
"Двата отбора са така изградени, че да вкарват голове и да печелят срещите си. Срещу Бразилия владението на топката няма да има значение, а това какво ще правим с нея. Това е най-важното на Световното първенство досега"ы коментира испанският спец. "Знаем на какво сме способни, но Бразилия е фаворит, което ни поставя в малко по-различна роля. Сигурното е едно - това е мечтан мач за моите играчи, защото те са родени за да участват в такива двубои. Искаме победата, макар че прогнозите са срещу нас. Тези различни очаквания не ни притесняват", допълни той.
Белгия направи страхотен обрат от 0:2 до 3:2 на осминафиналите срещу Япония с три безответни гола в последните 25 минути на мача, но срещу "Селесао" тактиката ще бъде съвсем различна. "Срещу съперник като Бразилия трябва да атакуваш и да се защитавах с по 11 футболисти. Не говорим за схема на игра, а по-скоро за разбирателство между играчите, когато топката е в наше притежание и когато тя е у противника", каза Мартинес.
"Не мисля, че можем да се изненадаме с нещо. Трябва да се отбраняваме по възможно най-добрия начин и да се опитаме да ги затрудним, когато владеем топката. Може да бъде толкова просто, а мисля, че ние сме готова да го направим", каза още той. Смените, който испанският треньор направи срещу Япония с пускането в игра на Насер Шадли и Маруан Фелайни, се оказаха решаващи, като двамата се разписаха при обрата над азиатците. Сега специалистът е изправен пред известна дилема за стартовия състав, като намекна, че силния физически Фелайни може да бъде в стартовите 11.
"Като треньор е хубаво да разполагаш с различни опции. Имам вариант на титулярния състав в главата си. Ще се нуждаем от сила. Ако покажем същия дух и характер, както в края на мача срещу Япония, ще имаме големи шансове", смята Мартинес. Белгия ще търси място на полуфиналите за втори път в историята и и за първи от Мексико 1986. "Работихме здраво в последните две години и сме напълно готови за всички предизвикателства. Спечелихме всичките си мачове дотук, вкарахме 12 гола. Победата над Япония ни даде допълнителен импулс. име нещо специално в нашия отбор. Ако играем добре, можем да създадем множество положения. Но срещу Бразилия нямаме право на грешки. Ако им дадем възможност, те ще се възползват. Смятам, че това ще бъде мачът на турнира", заяви Мартинес.
Мондиал 2018
1/8 кръг, понеделник 2 юли
Белгия
3:2краен резулат
Япония
Стадион: Ростов Арена
Съдия: Маланг Диедиу
1
4
5
2
15
8
10
7
6
22
9
1
5
19
22
3
17
4
10
14
16
15
Роберто Мартинес
Акира Нашино
3-4-2-1
4-2-3-1
Титуляри
Тибо Куртоа Тибо Куртоа1 Ейджи Кавашима1 Ейджи Кавашима
Тоби Алдервейрелд Тоби Алдервейрелд2 Хироки Сакаи19 Хироки Сакаи
Венсан Компани Венсан Компани4 Мая Йошида22 Мая Йошида
Ян Вертонген Ян Вертонген5 Ген Шоджи3 Ген Шоджи
Тома Моние Тома Моние15 Юто Нагатомо5 Юто Нагатомо
Кевин де Бройне Кевин де Бройне7 Гаку Шибасаки7 Гаку Шибасаки
Аксел Витсел Аксел Витсел6 Макото Хасабе17 Макото Хасабе
Яник Ферейра-Караско Яник Ферейра-Караско11 Генки Харагучи8 Генки Харагучи
Дрис Мертенс Дрис Мертенс14 Шинджи Кагава10 Шинджи Кагава
Еден Азар Еден Азар10 Такаши Инуи14 Такаши Инуи
Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку9 Юя Осако15 Юя Осако
Резерви
Маруан Фелайни Маруан Фелайни8 Хотару Ямагучи16 Хотару Ямагучи
Насер Шадли Насер Шадли22 Кейсуке Хонда4 Кейсуке Хонда
Насер Шадлигол Насер Шадли  90'
81' Гаку Шибасаки  Гаку Шибасакиизлиза
Хотару Ямагучи  Хотару Ямагучивлиза
Генки Харагучи  Генки Харагучиизлиза
Кейсуке Хонда  Кейсуке Хондавлиза
Маруан Фелайнигол Маруан Фелайни  74'
Ян Вертонгенгол Ян Вертонген  69'
Дрис Мертенсизлиза Дрис Мертенс  65'
Маруан Фелайнивлиза Маруан Фелайни 
Яник Ферейра-Караскоизлиза Яник Ферейра-Караско 
Насер Шадливлиза Насер Шадли 
52' Такаши Инуи  Такаши Инуигол
48' Генки Харагучи  Генки Харагучигол
40' Гаку Шибасаки  Гаку Шибасакижълт картон
3 Голове 2
10 Ъглови удари 6
34 Центрирания 18
1 Засади 1
8 Точни удари 5
26 Тъчове 9
13 Неточни удари 4
10 Удари от вратата 11
56 Притежание на топката % 44
0 Жълти картони 1
3 Блокирани удари 1
2 Смени 2
3 Контра атаки 1
13 Извършени фалове 9
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
 
48'
0:1
Генки Харагучи
 
52'
0:2
Такаши Инуи
1:2
Ян Вертонген
69'
 
2:2
Маруан Фелайни
74'
 
3:2
Насер Шадли
90'
 
Снимка: ©Getty Images

Още по темата
Източник Sportal.bg
 Прочетена 800

Коментирай



Няма коментари.


›› Отбори

АвстралияАвстралия АнглияАнглия АржентинаАржентина БелгияБелгия БразилияБразилия ГерманияГермания ДанияДания ЕгипетЕгипет ИранИран ИсландияИсландия ИспанияИспания КолумбияКолумбия Коста РикаКоста Рика МарокоМароко МексикоМексико НигерияНигерия ПанамаПанама ПеруПеру ПолшаПолша ПортугалияПортугалия РусияРусия Саудитска АрабияСаудитска Арабия СенегалСенегал СърбияСърбия ТунисТунис УругвайУругвай ФранцияФранция ХърватияХърватия ШвейцарияШвейцария ШвецияШвеция Южна КореяЮжна Корея ЯпонияЯпония
играч на мача
  • Уругвай Франция
  • Бразилия Белгия

Двубоите на деня

Вашите лични данни

Ние събираме и обработваме Вашите лични данни.

За осигуряване на правата ви по GDPR, молим за Вашето съгласие.

Ще използваме данните за осигуряване на по-доброто Ви преживяване на нашите сайтове.

Ако натиснете бутона Приемам всички, ще дадете съгласието си на нас и на всички трети страни, описани детайлно в Политиката за поверителност и Политиката за бисквитките.

Защо е необходимо моето съгласие?

Настройки