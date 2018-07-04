Роберто Мартинес: Бразилия е фаворит, но за нас това е мечтан мач

Старши треньорът на белгийския национален отбор по футбол Роберто Мартинес определи Бразилия за фаворит в предстоящия четвъртфинал на Мондиал 2018 между двата състава в петък в Казан, но той е категоричен, че това е "мечтан мач" за неговите играчи.

"Двата отбора са така изградени, че да вкарват голове и да печелят срещите си. Срещу Бразилия владението на топката няма да има значение, а това какво ще правим с нея. Това е най-важното на Световното първенство досега"ы коментира испанският спец. "Знаем на какво сме способни, но Бразилия е фаворит, което ни поставя в малко по-различна роля. Сигурното е едно - това е мечтан мач за моите играчи, защото те са родени за да участват в такива двубои. Искаме победата, макар че прогнозите са срещу нас. Тези различни очаквания не ни притесняват", допълни той.

Белгия направи страхотен обрат от 0:2 до 3:2 на осминафиналите срещу Япония с три безответни гола в последните 25 минути на мача, но срещу "Селесао" тактиката ще бъде съвсем различна. "Срещу съперник като Бразилия трябва да атакуваш и да се защитавах с по 11 футболисти. Не говорим за схема на игра, а по-скоро за разбирателство между играчите, когато топката е в наше притежание и когато тя е у противника", каза Мартинес.

"Не мисля, че можем да се изненадаме с нещо. Трябва да се отбраняваме по възможно най-добрия начин и да се опитаме да ги затрудним, когато владеем топката. Може да бъде толкова просто, а мисля, че ние сме готова да го направим", каза още той. Смените, който испанският треньор направи срещу Япония с пускането в игра на Насер Шадли и Маруан Фелайни, се оказаха решаващи, като двамата се разписаха при обрата над азиатците. Сега специалистът е изправен пред известна дилема за стартовия състав, като намекна, че силния физически Фелайни може да бъде в стартовите 11.

"Като треньор е хубаво да разполагаш с различни опции. Имам вариант на титулярния състав в главата си. Ще се нуждаем от сила. Ако покажем същия дух и характер, както в края на мача срещу Япония, ще имаме големи шансове", смята Мартинес. Белгия ще търси място на полуфиналите за втори път в историята и и за първи от Мексико 1986. "Работихме здраво в последните две години и сме напълно готови за всички предизвикателства. Спечелихме всичките си мачове дотук, вкарахме 12 гола. Победата над Япония ни даде допълнителен импулс. име нещо специално в нашия отбор. Ако играем добре, можем да създадем множество положения. Но срещу Бразилия нямаме право на грешки. Ако им дадем възможност, те ще се възползват. Смятам, че това ще бъде мачът на турнира", заяви Мартинес.