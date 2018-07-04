Президентът на испанската федерация се разкая за уволнението на Лопетеги

Президентът на испанската футболна лига Хавиер Тебас смята, че решението за уволнението на селекционер на националния отбор Хулен Лопетеги в навечерието на Мондиал 2018 е било прибързано. Лопетеги беше освободен от поста два дни преди старта на Световното първенство, след като от Реал Мадрид обявиха, че той е подписал договор да поеме столичния гранд след шампионата в Русия. Тимът на Испания, който беше считан за един от фаворитите, временно беше поет от спортния директор Фернандо Йеро, но иберийците отпаднаха разочароващо на осминафиналите на Световната купа след поражение с дузпи от домакините.

"Това поражение опечали цяла Испания. Очаквахме много от Световното първенство и вярвахме в качествата на отбора ни. Трудно е да се каже дали уволнението на Лопетеги е повлияло. Но решението във всеки случай изглежда прибързано", коментира Тебас. В Испания вече търсят нов наставник на националния отбор, като сред претендентите за поста са Шави Ернандес, който в момента игра за катарския Ал Сад, а от новия сезон се очаква да поеме кормилото на клуба, настоящият старши треньор на Белгия Роберто Мартинес, бившият наставник на Барселона Луис Енрике, както и Кике Санчес Флорес и Мичел.