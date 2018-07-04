БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Субашич: Подкрепата на феновете ще даде допълнителния сили на руснаците

04 юли 2018 | 12:01 - Обновена
Подкрепата на феновете на Русия ще даде допълнителни сили на футболистите срещу Хърватия, заяви Даниел Субашич.
"Със сигурност ще бъде труден мач, ще играят у дома, ще имат подкрепата на феновете. Те са добър отбор, играят добре и разбира се, че ще бъде трудно, както всеки път досега. И отново предизвикателството е много по-голямо, когато всичко е срещу вас. Те играят у дома, предполагам, че трябва да ни атакуват. Не знам как ще играят, не съм техен треньор. Сигурен съм, че ще излязат отвъд способностите си, заради феновете си. Мисля, че имаме отговорите на всичко, което ни чака", заяви Даниел Субашич.
Колегата му от защитата Домагой Вида сподели: "Бяхме в лоша ситуация, може да кажете" в канала. Ние сме наясно с нашите качества, нашите възможности и какви играчи имаме. Ние показахме на това Световно първенство, че имаме право да се надяваме на големи неща. Ние играем много добре и имаме такива играчи, които със сигурност трябва да вярваме, че можем да стигнем до самия край".
Мондиал 2018
1/4 кръг, събота 7 юли
Русия
21:00предстои
Хърватия
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст

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Източник Sportal.bg
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играч на мача
  • Уругвай Франция
  • Бразилия Белгия

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