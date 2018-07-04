Субашич: Подкрепата на феновете ще даде допълнителния сили на руснаците

"Със сигурност ще бъде труден мач, ще играят у дома, ще имат подкрепата на феновете. Те са добър отбор, играят добре и разбира се, че ще бъде трудно, както всеки път досега. И отново предизвикателството е много по-голямо, когато всичко е срещу вас. Те играят у дома, предполагам, че трябва да ни атакуват. Не знам как ще играят, не съм техен треньор. Сигурен съм, че ще излязат отвъд способностите си, заради феновете си. Мисля, че имаме отговорите на всичко, което ни чака", заяви Даниел Субашич.

Колегата му от защитата Домагой Вида сподели: "Бяхме в лоша ситуация, може да кажете" в канала. Ние сме наясно с нашите качества, нашите възможности и какви играчи имаме. Ние показахме на това Световно първенство, че имаме право да се надяваме на големи неща. Ние играем много добре и имаме такива играчи, които със сигурност трябва да вярваме, че можем да стигнем до самия край".