Мощна подкрепа за Хърватия в Сочи

"Интересът от Хърватия за Световното първенство в Русия е огромен, просто огромен. Хората отиват в Русия не само от самата Хърватия, но и от Германия и други европейски страни. Дори от Австралия има много заявки. Всеки е много доволен от футболната атмосфера, гостоприемството и организацията на събитието", каза ръководителят на хърватската туристическа служба в Русия Райко Ружичка.

Националите на Хърватия ще имат мощна подкрепа от феновете си в 1/4-финалната среща с Русия в Сочи. Близо 10 000 привърженици на "шахматистите" са получили билети за въпросния мач.