Йери Мина: Колумбия не заслужаваше да загуби от Англия

"Беше огромен удар за нас, ние не заслужавахме поражението, защото направихме много повече от англичаните. Сега не е моментът да говорим за бъдещето, ще кажа само, че Световното първенство ми помогна отново да се утвърдя като футболист", заяви Джери Мина пред "Mundo Deportivo".

Защитникът на Колумбия Йери Мина бе категоричен, че неговият отбор не е заслужавал да загуби от Англия на 1/8-финалите на Световното първенство в Русия.