Деле Али: Можем да стигнем до финала и да спечелим

Шведите имат силен отбор, страхотни са на това Световно първенство. Ще се подготвим за още един тежък мач вярваме, че можем да стигнем до финала и да спечелим".

Полузащитникът на Англия Деле Али вярва, че отборът му може да стигне до финала на Мондиал 2018 и да спечели титлата. Снощи “Трите лъва” се класираха за четвъртфиналите след победа над Колумбия след 1:1 в редовното време и продълженията и 4:3 при дузпите."Ключовият момент беше реакцията ни, след като допуснахме гол в последната минута. Показахме, че сме уверени в себе си, показахме героизъм. Колумбийците ни затрудниха максимално. Място на 1/4-финалите е отличен резултат, много фаворити вече са аут от турнира.