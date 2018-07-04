Кийрън Трипиер: Победата над Колумбия ни позволи да повярваме в себе си

Видяхме как играе Швеция. Много силен отбор. Сега най-важното е да се възстановим. Разбира се, трябва да коригираме грешките, които направихме на срещата с колумбийците", заяви Кийрън Трипиер.

Защитникът на Англия Кийрън Трипиер заяви, че победата на Колумбия ще позволи на играчите да повярват в себе си."Този мач ни позволи да повярваме в себе си. Научихме много - да бъдем спокойни и търпеливи. Обикновено Англия губи такива мачове. Година след година, голям турнир след голям турнир.