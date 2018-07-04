БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Кейн се откъсна на върха при голмайсторите на Мондиала

04 юли 2018 | 04:04 - Обновена
Кейн се откъсна на върха при голмайсторите на Мондиала
Нападателят на Англия Хари Кейн се откъсна на върха в класацията при голмайсторите на световното първенство. Той се разписа от дузпа в 1/8-финала срещу Колумбия и вече има 6 попадения на сметката си - колкото и Христо Стоичков. Така той вече има две повече от Кристиано Роналдо и Ромелу Лукаку. Белгиецът все пак запазва шансове да го настигне, тъй като отборът му достигна до 1/4-финала, но там ще срещне фаворита Бразилия.

Класиране при голмайсторите след 19-ия ден на световното първенство по футбол в Русия:

6 гола:
Хари Кейн (Англия)

4 гола:
Ромелу Лукаку (Белгия)
Кристиано Роналдо (Португалия)

3 гола:
Диего Коща (Испания)
Джери Мина (Колумбия)
Артьом Дзюба (Русия)
Денис Черишев (Русия)
Единсон Кавани (Уругвай)
Килиан Мбапе (Франция)

2 гола:
Миле Йединак (Австралия)
Джон Стоунс (Англия)
Серхио Агуеро (Аржентина)
Еден Азар (Белгия)
Филипе Коутиньо (Бразилия)
Неймар (Бразилия)
Мохамед Салах (Египет)
Ахмед Муса (Нигерия)
Хън-Мин Сон (Република Корея)
Фахрадин бен Юсеф (Тунис)
Уаби Хазри (Тунис)
Луис Суарес (Уругвай)
Антоан Гризман (Франция)
Лука Модрич (Хърватия)
Андреас Гранквист (Швеция)
Такаши Инуи (Япония)

1 гол:
Джеси Лингард (Англия)
Лионел Меси (Аржентина)
Маркос Рохо (Аржентина)
Анхел Ди Мария (Аржентина)
Габриел Меркадо (Аржентина)
Тиаго Силва (Бразилия)
Роберто Фирмино (Бразилия)
Паулиньо (Бразилия)
Аднан Янузай (Белгия)
Ян Фертонген (Белгия)
Насер Шадли (Белгия)
Маруан Фелайни (Белгия)
Дрийс Мертенс (Белгия)
Миши Батшуай (Белгия)
Марко Ройс (Германия)
Тони Кроос (Германия)
Кристиан Ериксен (Дания)
Матиас Занка Йоргенсен (Дания)
Юсуф Юрари Поулсен (Дания)
Карим Ансарифард (Иран)
Алфред Финбогасон (Исландия)
Гюлфи Сигурдсон (Исландия)
Яго Аспас (Испания)
Иско (Испания)
Начо Фернандес (Испания)
Радамел Фалкао (Колумбия)
Хуан Куадрадо (Колумбия)
Хуан Кинтеро (Колумбия)
Кендъл Уостън (Коста Рика)
Халид Бутаиб (Мароко)
Юсеф ен Несири (Мароко)
Ирвинг Лосано (Мексико)
Карлос Вела (Мексико)
Хавиер Ернандес (Мексико)
Виктор Моузес (Нигерия)
Фелипе Балой (Панама)
Андре Карийо (Перу)
Паоло Гереро (Перу)
Гжегош Криховяк (Полша)
Ян Беднарек (Полша)
Рикардо Куарешма (Португалия)
Пепе (Португалия)
Юн-Гуон Ким (Република Корея)
Александър Головин (Русия)
Юри Газински (Русия)
Салем ал Давсари (Саудитска Арабия)
Салман ал Фарадж (Саудитска Арабия)
Мбайе Нианг (Сенегал)
Муса Ваге (Сенегал)
Садио Мане (Сенегал)
Александър Митрович (Сърбия)
Александър Коларов (Сърбия)
Дилън Брон (Тунис)
Хосе Мария Хименес (Уругвай)
Бенжамен Павар (Франция)
Иван Ракитич (Хърватия)
Марио Манджукич (Хърватия)
Милан Бадел (Хърватия)
Анте Ребич (Хърватия)
Иван Перишич (Хърватия)
Джердан Шачири (Швейцария)
Гранит Джака (Швейцария)
Стивън Цубер (Швейцария)
Йосип Дръмич (Швейцария)
Блерим Джемаили (Швейцария)
Лудвиг Аугустинсон (Швеция)
Ола Тойвонен (Швеция)
Кейсуке Хонда (Япония)
Генки Харагучи (Япония)
Шинджи Кагава (Япония)
Юя Осако (Япония)

автогол:
Азиз Бехич (Австралия) - в полза на Франция
Ахмед Фатхи (Египет) - в полза на Русия
Азиз Бухадуз (Мароко) - в полза на Иран
Едсон Алварес (Мексико) - в полза на Швеция
Огунекаро Етебо (Нигерия) - в полза на Хърватия
Тиаго Цонек (Полша) - в полза на Сенегал
Денис Черишев (Русия) - в полза на Уругвай
Сергей Игнашевич (Русия) - в полза на Испания
Ясин Мерия (Тунис)- в полза на Панама
Ян Зомер (Швейцария) - в полза на Коста Рика
Мондиал 2018
1/8 кръг, вторник 3 юли
Колумбия
4:5краен резулат
Англия
Стадион: Откритие Арена
Съдия: Марк Гайгер
1
2
17
13
23
15
11
5
14
9
7
1
3
5
12
6
8
7
4
9
11
19
Хосе Пекерман
Гарет Саутгейт
4-3-2-1
3-5-2
Титуляри
Давид Оспина Давид Оспина1 Джордан Пикфорд1 Джордан Пикфорд
Сантиаго Ариас Сантиаго Ариас4 Кайл Уокър2 Кайл Уокър
Йери Мина Йери Мина13 Джон Стоунс5 Джон Стоунс
Давинсон Санчес Давинсон Санчес23 Хари Магуайър6 Хари Магуайър
Мохика Мохика17 Кийрън Трипиер12 Кийрън Трипиер
Карлос Санчес Карлос Санчес6 Джеси Лингард7 Джеси Лингард
Уилмар Бариос Уилмар Бариос5 Джордан Хендерсън8 Джордан Хендерсън
Джеферсон Лерма Джеферсон Лерма16 Деле Али20 Деле Али
Хуан Куадрадо Хуан Куадрадо11 Ашли Йънг18 Ашли Йънг
Хуан Кинтеро Хуан Кинтеро20 Рахийм Стърлинг10 Рахийм Стърлинг
Радамел Фалкао Радамел Фалкао9 Хари Кейн9 Хари Кейн
Резерви
Карлос Бака Карлос Бака7 Ерик Дайър4 Ерик Дайър
Кристиан Запата Кристиан Запата2 Маркъс Рашфорд19 Маркъс Рашфорд
Луис Муриел Луис Муриел14 Дани Роуз3 Дани Роуз
Матеус Урибе Матеус Урибе15 Джейми Варди11 Джейми Варди
Хуан Куадрадожълт картон Хуан Куадрадо  118'
Сантиаго Ариасизлиза Сантиаго Ариас  116'
Кристиан Запатавлиза Кристиан Запата 
113' Кайл Уокър  Кайл Уокъризлиза
Маркъс Рашфорд  Маркъс Рашфордвлиза
102' Ашли Йънг  Ашли Йънгизлиза
Дани Роуз  Дани Роузвлиза
Йери Минагол Йери Мина  90'
Хуан Кинтероизлиза Хуан Кинтеро  88' Рахийм Стърлинг  Рахийм Стърлингизлиза
Луис Муриелвлиза Луис Муриел  Джейми Варди  Джейми Вардивлиза
81' Деле Али  Деле Алиизлиза
Ерик Дайър  Ерик Дайървлиза
Карлос Санчесизлиза Карлос Санчес  79'
Матеус Урибевлиза Матеус Урибе 
69' Джеси Лингард  Джеси Лингарджълт картон
Карлос Бакажълт картон Карлос Бака  64'
Радамел Фалкаожълт картон Радамел Фалкао  63'
Джеферсон Лермаизлиза Джеферсон Лерма  61'
Карлос Бакавлиза Карлос Бака 
57' Хари Кейн  Хари Кейндузпа
56' Джордан Хендерсън  Джордан Хендерсънжълт картон
Карлос Санчесжълт картон Карлос Санчес  54'
Сантиаго Ариасжълт картон Сантиаго Ариас  52'
Уилмар Бариосжълт картон Уилмар Бариос  41'
4 Голове 5
2 Ъглови удари 7
23 Центрирания 28
1 Засади 2
4 Точни удари 2
25 Тъчове 24
7 Неточни удари 9
13 Удари от вратата 10
48 Притежание на топката % 52
6 Жълти картони 2
2 Блокирани удари 4
4 Смени 4
0 Контра атаки 1
23 Извършени фалове 13
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
 
57'
0:1
Хари Кейн
1:1
Йери Мина
90'
 
Снимка: ©Getty Images

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Източник Sportal.bg
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играч на мача
  • Уругвай Франция
  • Бразилия Белгия

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