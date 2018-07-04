Кейн: Тази победа ни дава увереност

|Група A
|Русия
|5:0КР
|Саудитска Арабия
|Група B
|Португалия
|3:3КР
|Испания
|Група E
|Коста Рика
|0:1КР
|Сърбия
|Група F
|Швеция
|1:0КР
|Южна Корея
|Група B
|Португалия
|1:0КР
|Мароко
|Група A
|Уругвай
|1:0КР
|Саудитска Арабия
|Група E
|Бразилия
|2:0КР
|Коста Рика
|Група F
|Южна Корея
|1:2КР
|Мексико
|Група A
|Саудитска Арабия
|2:1КР
|Египет
|Група B
|Иран
|1:1КР
|Португалия
|Група F
|Южна Корея
|2:0КР
|Германия
|Група E
|Швейцария
|2:2КР
|Коста Рика
|
Кейн: Тази победа ни дава увереност04 юли 2018 | 02:58 - Обновена
|Титуляри
|Давид Оспина
|1
|1
|Джордан Пикфорд
|Сантиаго Ариас
|4
|2
|Кайл Уокър
|Йери Мина
|13
|5
|Джон Стоунс
|Давинсон Санчес
|23
|6
|Хари Магуайър
|Мохика
|17
|12
|Кийрън Трипиер
|Карлос Санчес
|6
|7
|Джеси Лингард
|Уилмар Бариос
|5
|8
|Джордан Хендерсън
|Джеферсон Лерма
|16
|20
|Деле Али
|Хуан Куадрадо
|11
|18
|Ашли Йънг
|Хуан Кинтеро
|20
|10
|Рахийм Стърлинг
|Радамел Фалкао
|9
|9
|Хари Кейн
|Резерви
|Карлос Бака
|7
|4
|Ерик Дайър
|Кристиан Запата
|2
|19
|Маркъс Рашфорд
|Луис Муриел
|14
|3
|Дани Роуз
|Матеус Урибе
|15
|11
|Джейми Варди
|Хуан Куадрадожълт картон
|118'
|Сантиаго Ариасизлиза
|116'
|Кристиан Запатавлиза
|113'
|Кайл Уокъризлиза
|Маркъс Рашфордвлиза
|102'
|Ашли Йънгизлиза
|Дани Роузвлиза
|Йери Минагол
|90'
|Хуан Кинтероизлиза
|88'
|Рахийм Стърлингизлиза
|Луис Муриелвлиза
|Джейми Вардивлиза
|81'
|Деле Алиизлиза
|Ерик Дайървлиза
|Карлос Санчесизлиза
|79'
|Матеус Урибевлиза
|69'
|Джеси Лингарджълт картон
|Карлос Бакажълт картон
|64'
|Радамел Фалкаожълт картон
|63'
|Джеферсон Лермаизлиза
|61'
|Карлос Бакавлиза
|57'
|Хари Кейндузпа
|56'
|Джордан Хендерсънжълт картон
|Карлос Санчесжълт картон
|54'
|Сантиаго Ариасжълт картон
|52'
|Уилмар Бариосжълт картон
|41'
|Мондиал 2018
|М
|П
|Р
|З
|Г
|точки
|1
|Уругвай
|
3
|
3
|
0
|
0
|
5:0 (5)
|
9
|2
|Русия
|
3
|
2
|
0
|
1
|
8:4 (4)
|
6
|3
|Саудитска Арабия
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:7 (-5)
|
3
|4
|Египет
|
3
|
0
|
0
|
3
|
2:6 (-4)
|
0
|1
|Испания
|
3
|
1
|
2
|
0
|
6:5 (1)
|
5
|2
|Португалия
|
3
|
1
|
2
|
0
|
5:4 (1)
|
5
|3
|Иран
|
3
|
1
|
1
|
1
|
2:2 (0)
|
4
|4
|Мароко
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2:4 (-2)
|
1
|1
|Франция
|
3
|
2
|
1
|
0
|
3:1 (2)
|
7
|2
|Дания
|
3
|
1
|
2
|
0
|
2:1 (1)
|
5
|3
|Перу
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:2 (0)
|
3
|4
|Австралия
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2:5 (-3)
|
1
|1
|Хърватия
|
3
|
3
|
0
|
0
|
7:1 (6)
|
9
|2
|Аржентина
|
3
|
1
|
1
|
1
|
3:5 (-2)
|
4
|3
|Нигерия
|
3
|
1
|
0
|
2
|
3:4 (-1)
|
3
|4
|Исландия
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2:5 (-3)
|
1
|1
|Бразилия
|
3
|
2
|
1
|
0
|
5:1 (4)
|
7
|2
|Швейцария
|
3
|
1
|
2
|
0
|
5:4 (1)
|
5
|3
|Сърбия
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:4 (-2)
|
3
|4
|Коста Рика
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2:5 (-3)
|
1
|1
|Швеция
|
3
|
2
|
0
|
1
|
5:2 (3)
|
6
|2
|Мексико
|
3
|
2
|
0
|
1
|
3:4 (-1)
|
6
|3
|Южна Корея
|
3
|
1
|
0
|
2
|
3:3 (0)
|
3
|4
|Германия
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:4 (-2)
|
3
|1
|Белгия
|
3
|
3
|
0
|
0
|
9:2 (7)
|
9
|2
|Англия
|
3
|
2
|
0
|
1
|
8:3 (5)
|
6
|3
|Тунис
|
3
|
1
|
0
|
2
|
5:8 (-3)
|
3
|4
|Панама
|
3
|
0
|
0
|
3
|
2:11 (-9)
|
0
|1
|Колумбия
|
3
|
2
|
0
|
1
|
5:2 (3)
|
6
|2
|Япония
|
3
|
1
|
1
|
1
|
4:4 (0)
|
4
|3
|Сенегал
|
3
|
1
|
1
|
1
|
4:4 (0)
|
4
|4
|Полша
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:5 (-3)
|
3
|В игра
|- мин.
|Голове
|Жълти картони
|Червени картони
|Пост
|Номер
|Възраст
|
БЛАГОВЕСТ БЛАГОЕВредактор - отдел "Футбол" и "Спорт"
|Прочетена 347
Няма коментари.