Героят Пикфорд: Бях се подготвил добре за дузпите

“Аз бях проучил съперника. Знам, че притежавам сила и повратливост. Не ми пука, че не съм най-големият вратар в света, важното е да съм на правилното място в точния момент и да направя спасяването. Аз направих точно това. Най-важното е да заемеш правилната позиция. Знаехме, че ще спечелим този мач, дори и да се стигне до дузпи. Знаехме, че сме способни да победим”, заяви Пикфорд.

Вратарят на Англия Джордан Пикфорд се превърна в големия герой за своя тим, спасявайки последната дузпа на Карлос Бака , като така помогна на “Трите лъва” да стигнат до успеха над Колумбия на 1/8-финала. Той заяви след мача, че е бил добре подготвен за тези дузпи и това му е помогнало.