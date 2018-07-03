Петкович: Разочаровани сме, искахме повече

Старши треньорът на националния отбор на Швейцария по футбол Владимир Петкович заяви, че всички от състава са изключително разочаровани заради отпадането на осминафиналите на Мондиал 2018 след поражение с 0:1 от Швеция

"Дълбоко сме разочаровани. Искахме да постигнем повече. Но трябва да поздравим шведите, защото те направиха точно това, в което са най-добри, а то се оказа достатъчно, за да ни победят. След като ни вкараха, стана много трудно да ги пречупим. Трябваше да играем по-добре, но не показахме истинските си възможности. Затова и загубихме. Липсваше ни емоцията. А съперникът е отбор, който във всичките си мачове успяваше да накара противниците си да изпитват трудности в организацията на играта си. Знаехме, че този мач най-вероятно ще бъде решен с някой удар от дистанция, някой рикошет, както и се получи. Ние също опитахме, но не се получи. В последните 10-15 минути опитахме да играем с повече емоция и мисля, че се получи по-добре, но в крайна сметка това не беше достатъчно.

Много хора си мислеха, че Швеция е средняк, нещо като Б-отбор, но се видя още в баражите срещу Италия, а след това и в срещите им в групата, че това въобще не е така. Та са много хомогенен отбор, физически много здрави и силни. За съжаление ние действахме прекалено бавно, допуснахме доста грешки при подаванията, особено през първото полувреме. На това Световно първенство показахме, че имаме сериозен потенциал, но е ясно, че трябва да подобрим още неща, за да постигнем повече. Днес просто не успяхме да намерим играта си. Не мисля, че отборът на Швеция ни е надиграл, но малките детайли решиха мача", коментира Петкович