Колумбия - Англия 0:0 (гледайте на живо)

В седмата Стърлинг се втурна в наказателното поле, където беше блокиран при опита за шут и спечели само корнер. "Лос кафетерос" използваха всяка възможност да се стрелват напред, възползвайки от празните пространства.

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В 16-ата Килиан Трипиър центрира отдясно към далечната греда, където Кейн успя да играе с трудната топка, но не и да я насочи точно. В 22-ата Хуан Куадрадо шутира, беше блокиран, топката стигна до Фалкао в наказателното поле, но номер 9 не успея да се нагоди за удар. В 31-ата Стърлинг набра скорост с топка в краката, ала беше блокиран на дъгара на наказателното поле на Колумбия. Две минути по-късно Кинтеро опита удар без подготовка от 18 метра, но не уцели добре топката.