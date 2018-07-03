БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Колумбия - Англия 0:0 (гледайте на живо)

03 юли 2018 | 21:00 - Обновена
Отборите на Колумбия и Англия играят при 0:0 в последна схватка от 1/8-финалите на Световното първенство.
Гарет Саутгейт се завърна към стартовия състав от първата среща на британците. Хари Кейн и Рахим Стърлинг поведоха нападението на "трите лъва" при схема 3-5-2.

Феновете на Англия срещу Колумбия@@@

Хамес Родригес седна на трибуните заради контузията си в предния мач. Радамел Фалкао трябваше да дърпа атаката на южноамериканците, подкрепян от Хуан Кинтеро и Хуан Куадрадо.
kКолумбийците започнаха срещата със самочувствие, но бързо бяха притиснати от своя съперник. В петата минута Йери Мина игра с ръка при шпагат и англичаните спечелиха нарушение встрани от наказателното поле. Ашли Йънг изненадващо избра да шутира - Давид Оспина внимаваше и изби. Секунди по-късно Мина се намеси при опасно центриране.

Феновете на Колумбия за мача с Англия@@@

В седмата Стърлинг се втурна в наказателното поле, където беше блокиран при опита за шут и спечели само корнер. "Лос кафетерос" използваха всяка възможност да се стрелват напред, възползвайки от празните пространства.

Колумбия - Англия@@@

В 16-ата Килиан Трипиър центрира отдясно към далечната греда, където Кейн успя да играе с трудната топка, но не и да я насочи точно. В 22-ата Хуан Куадрадо шутира, беше блокиран, топката стигна до Фалкао в наказателното поле, но номер 9 не успея да се нагоди за удар. В 31-ата Стърлинг набра скорост с топка в краката, ала беше блокиран на дъгара на наказателното поле на Колумбия. Две минути по-късно Кинтеро опита удар без подготовка от 18 метра, но не уцели добре топката.
В 40-ата минута се стигна до сблъсъци при построяването на стена. Вилмар Бариос удари с глава в гърдите Джордан Хендерсън, който се строполи на земята. Съдията реши, че постъпката на колумбиеца заслужава жълт картон. Трипиър прехвърли стената, но не намери очертанията на вратата. Във втората добавена минута на полувремето Кинтеро получ кълбото на чудесна позиция на дъгата и стреля коварно - Пикфорд улови. Като цяло европейският тим играеше по-силно през първата част, но така и не затрудни сериозно вратаря Оспина.

 
Мондиал 2018
1/8 кръг, вторник 3 юли
Колумбия
0:046 минута
Англия
Betfair UK Sportsbook
5.5 2.25 2.29
1 x 2
Стадион: Откритие Арена
Съдия: Марк Гайгер
1
4
17
13
23
6
11
20
16
5
9
1
2
5
12
6
18
8
10
7
20
9
Хосе Пекерман
Гарет Саутгейт
4-3-2-1
3-5-2
Титуляри
Давид Оспина Давид Оспина1 Джордан Пикфорд1 Джордан Пикфорд
Сантиаго Ариас Сантиаго Ариас4 Кайл Уокър2 Кайл Уокър
Йери Мина Йери Мина13 Джон Стоунс5 Джон Стоунс
Давинсон Санчес Давинсон Санчес23 Хари Магуайър6 Хари Магуайър
Мохика Мохика17 Кийрън Трипиер12 Кийрън Трипиер
Карлос Санчес Карлос Санчес6 Джеси Лингард7 Джеси Лингард
Уилмар Бариос Уилмар Бариос5 Джордан Хендерсън8 Джордан Хендерсън
Джеферсон Лерма Джеферсон Лерма16 Деле Али20 Деле Али
Хуан Куадрадо Хуан Куадрадо11 Ашли Йънг18 Ашли Йънг
Хуан Кинтеро Хуан Кинтеро20 Рахийм Стърлинг10 Рахийм Стърлинг
Радамел Фалкао Радамел Фалкао9 Хари Кейн9 Хари Кейн
Уилмар Бариосжълт картон Уилмар Бариос  41'
0 Ъглови удари 4
6 Центрирания 11
1 Засади 0
1 Точни удари 1
7 Тъчове 9
2 Неточни удари 4
6 Удари от вратата 3
47 Притежание на топката % 53
1 Жълти картони 0
1 Блокирани удари 2
7 Извършени фалове 4
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
Компания 1 x 2
5.5 2.25 2.29
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
Снимка: ©Getty Images

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АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ
редактор - отдел "Футбол"		 Прочетена 18736

Добави коментар ›› Коментари (2)

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бхк
(Гост) 2
отговор
03 юли 2018 | 21:15

мръсни ингилизи Рейтинг: 6 0

еее
(Гост) 1
отговор
03 юли 2018 | 21:11

Айде Колумбияяя Рейтинг: 6 0

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играч на мача
  • Швеция Швейцария
  • Колумбия Англия

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