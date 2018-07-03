БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Майката на Головин призна за преговори с Челси

03 юли 2018 | 17:59 - Обновена
Голямата звезда на руския национален отбор Александър Головин е пред трансфер в Челси. Това потвърди майката на футболиста, запитана за бъдещето на своя син след Мондиала. Головин прави сериозно впечатление с добрите си изяви за "Сборная", като спомогна за класирането на тима на 1/4-финалите в турнира. Ръководствата на ЦСКА (Москва) и Челси са в напреднали преговори за трансфера на футболиста на “Стамфорд Бридж”.
Руският собственик на Челси Роман Абрамович е готов да плати 22 млн. паунда за правата на Головин. “Челси? Да, вярно е, че се водят напреднали преговори между двата клуба, но все още не знаем детайли. Сега Александър мисли само за Русия и Световното първенство. Трансферът ще бъде обсъден след края на Мондиала”, каза майката на футболиста пред Metro.uk. Интерес към руснака има още от Барселона, Ювентус, Арсенал и Манчестър Юнайтед.
Мондиал 2018
1/4 кръг, събота 7 юли
Русия
21:00предстои
Хърватия
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
Снимка: ©Getty Images

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ИЛИЯ ИВАНОВ
Репортер		 Прочетена 4116

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