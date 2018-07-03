Пиян руски фен падна от мост след победата на Испания

45-годишен московчанин загина при отбелязването на класирането на Русия за четвъртфиналите на Мондиал 2018. След елиминацията на Испания с дузпи в неделя вечерта запалянкото излязъл да отпразнува победата в руската столица и употребил голямо количество алкохол. В около 8 часа на следващата сутрин мъжът се оказал на Кримския мост, където при опит да се подпре на парапета загубил равновесие и паднал във водата от няколкодесетки метра. В следствие на удара той загубил съзнание, потънал в реката и се удавил.