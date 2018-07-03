Двама италианци са кандидатите за поста на Навалка в Полша

|Група A
|Русия
|5:0КР
|Саудитска Арабия
|Група B
|Португалия
|3:3КР
|Испания
|Група E
|Коста Рика
|0:1КР
|Сърбия
|Група F
|Швеция
|1:0КР
|Южна Корея
|Група B
|Португалия
|1:0КР
|Мароко
|Група A
|Уругвай
|1:0КР
|Саудитска Арабия
|Група E
|Бразилия
|2:0КР
|Коста Рика
|Група F
|Южна Корея
|1:2КР
|Мексико
|Група A
|Саудитска Арабия
|2:1КР
|Египет
|Група B
|Иран
|1:1КР
|Португалия
|Група F
|Южна Корея
|2:0КР
|Германия
|Група E
|Швейцария
|2:2КР
|Коста Рика
|
Двама италианци са кандидатите за поста на Навалка в Полша03 юли 2018 | 16:29 - Обновена
Polonia, Nawalka lascia In corsa Prandelli-De Biasi: https://t.co/yFRUV2zagp— Russia 2018 (@Russia2018RT) 3 юли 2018 г.
|Титуляри
|Ейджи Кавашима
|1
|22
|Лукаш Фабиански
|Хироки Сакаи
|19
|18
|Бартош Бережински
|Мая Йошида
|22
|15
|Камил Глик
|Тамоаки Макино
|20
|5
|Ян Беднарек
|Юто Нагатомо
|5
|3
|Артур Йедържчик
|Готоку Сакай
|21
|10
|Гжегож Криховяк
|Гаку Шибасаки
|7
|6
|Яцек Горалски
|Хотару Ямагучи
|16
|11
|Камил Гросицки
|Такаши Усами
|11
|19
|Пьотър Зелински
|Шинджи Оказаки
|9
|21
|Рафал Куржава
|Йошинори Муто
|13
|9
|Роберт Левандовски
|Резерви
|Макото Хасабе
|17
|14
|Лукаш Теодорчик
|Такаши Инуи
|14
|17
|Славомир Пешко
|Юя Осако
|15
|Йошинори Мутоизлиза
|82'
|Макото Хасабевлиза
|79'
|Пьотър Зелинскиизлиза
|Лукаш Теодорчиквлиза
|Рафал Куржаваизлиза
|Славомир Пешковлиза
|Тамоаки Макиножълт картон
|66'
|Такаши Усамиизлиза
|65'
|Такаши Инуивлиза
|59'
|Ян Беднарекгол
|Шинджи Оказакиизлиза
|47'
|Юя Осаковлиза
|В игра
|- мин.
|Голове
|Жълти картони
|Червени картони
|Пост
|Номер
|Възраст
|
ИЛИЯ ИВАНОВРепортер
|Прочетена 1240
Няма коментари.