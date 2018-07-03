Германската полиция арестува фен на Русия с “Калашников”

Фен на руския национален отбор по футбол в Германия отпразнува победата на тима срещу Испания не само развявайки флага на родината си, но и с...автомат в ръка.



Местните медии съобщават, че в полицията в Есен постъпили няколко сигнала от хора, които заявили, че са видели бял автомобил “Мерцедес”, в който седял мъж с руското знаме и автомат “Калашников”.



Минути по-късно полицаите спрели колата за проверка и установили, че освен въпросния запалянко вътре имало още четитирима души - негови приятели и роднини, в това число и 11-годишно дете.



39-годишният мъж се оказал германски гражданин с руски корени. Той обяснил своето поведение с желанието си да отпразнува победата на “Сборная” над Испания и класирането й за четвъртфиналите на Световното първенство. Сътрудиците на полицията конфискували оръжието, което било неизползваемо, и освободили задържания.



1/8 кръг, неделя 1 юли Мондиал 2018 Испания 4:5 краен резулат Русия титуляри състав детайли статистика класиране залози Стадион: Лужники

Съдия: Бьорн Кайперс 1 3 15 18 2 6 5 8 22 9 17 1 4 14 13 2 3 21 11 17 6 10 Фернандо Йеро Станислав Черчесов 4-2-3-1 3-4-2-1 Титуляри Давид Де Хеа 1 1 Игор Акинфеев Начо Фернандес 4 3 Иля Кутепов Жерард Пике 3 4 Сергей Игнашевич Серхио Рамос 15 13 Фьодор Кудряшов Жорди Алба 18 2 Марио Фернандес Коке 8 7 Далер Кузяев Серхио Бускетс 5 11 Роман Зобнин Марко Асенсио 20 18 Юри Жирков Давид Силва 21 19 Александър Самедов Иско 22 17 Александър Головин Диего Коща 19 22 Артьом Дзюба Резерви Андрес Иниеста 6 10 Фьодор Смолов Даниел Карвахал 2 21 Александър Ерохин Родриго 9 6 Денис Черишев Яго Аспас 17 14 Владимир Гранат Марко Асенсио излиза 104' Родриго влиза 97' Далер Кузяев излиза Александър Ерохин влиза Диего Коща излиза 80' Яго Аспас влиза 71' Роман Зобнин жълт картон Начо Фернандес излиза 70' Даниел Карвахал влиза Давид Силва излиза 67' Андрес Иниеста влиза 65' Артьом Дзюба излиза Фьодор Смолов влиза 61' Александър Самедов излиза Денис Черишев влиза 54' Иля Кутепов жълт картон 46' Юри Жирков излиза Владимир Гранат влиза 41' Артьом Дзюба дузпа Жерард Пике жълт картон 40' Сергей Игнашевич автогол 12' 4 Голове 5 6 Ъглови удари 5 30 Центрирания 16 1 Засади 1 9 Точни удари 1 32 Тъчове 28 5 Неточни удари 3 9 Удари от вратата 11 75 Притежание на топката % 25 1 Жълти картони 2 8 Блокирани удари 1 4 Смени 4 1 Контра атаки 2 5 Извършени фалове 19 Мондиал 2018 М П Р З Г точки 1 Уругвай 3 3 0 0 5:0 (5) 9 2 Русия 3 2 0 1 8:4 (4) 6 3 Саудитска Арабия 3 1 0 2 2:7 (-5) 3 4 Египет 3 0 0 3 2:6 (-4) 0 1 Испания 3 1 2 0 6:5 (1) 5 2 Португалия 3 1 2 0 5:4 (1) 5 3 Иран 3 1 1 1 2:2 (0) 4 4 Мароко 3 0 1 2 2:4 (-2) 1 1 Франция 3 2 1 0 3:1 (2) 7 2 Дания 3 1 2 0 2:1 (1) 5 3 Перу 3 1 0 2 2:2 (0) 3 4 Австралия 3 0 1 2 2:5 (-3) 1 1 Хърватия 3 3 0 0 7:1 (6) 9 2 Аржентина 3 1 1 1 3:5 (-2) 4 3 Нигерия 3 1 0 2 3:4 (-1) 3 4 Исландия 3 0 1 2 2:5 (-3) 1 1 Бразилия 3 2 1 0 5:1 (4) 7 2 Швейцария 3 1 2 0 5:4 (1) 5 3 Сърбия 3 1 0 2 2:4 (-2) 3 4 Коста Рика 3 0 1 2 2:5 (-3) 1 1 Швеция 3 2 0 1 5:2 (3) 6 2 Мексико 3 2 0 1 3:4 (-1) 6 3 Южна Корея 3 1 0 2 3:3 (0) 3 4 Германия 3 1 0 2 2:4 (-2) 3 1 Белгия 3 3 0 0 9:2 (7) 9 2 Англия 3 2 0 1 8:3 (5) 6 3 Тунис 3 1 0 2 5:8 (-3) 3 4 Панама 3 0 0 3 2:11 (-9) 0 1 Колумбия 3 2 0 1 5:2 (3) 6 2 Япония 3 1 1 1 4:4 (0) 4 3 Сенегал 3 1 1 1 4:4 (0) 4 4 Полша 3 1 0 2 2:5 (-3) 3 8 халф 10 вратар x В игра - мин. Голове Жълти картони Червени картони Пост Номер Възраст 1:0 Сергей Игнашевич 12' 41' 1:1 Артьом Дзюба