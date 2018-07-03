Мария Лиман се обясни в любов на вратаря на "Сборная"

A post shared by Мария Лиман (@liman_maria) on Jul 2, 2018 at 11:07am PDT

A post shared by Мария Лиман (@liman_maria) on Jul 1, 2018 at 8:56am PDT

Акинфеев се превърна в герой за Русия, след като направи две спасявания при дузпите срещу Испания (4:3) - победа, която класира “Сборная” за четвъртфиналите на Мондиал 2018.

A post shared by Мария Лиман (@liman_maria) on Jun 28, 2018 at 10:05am PDT

A post shared by Мария Лиман (@liman_maria) on Jun 30, 2018 at 6:58am PDT

Секси модел позира топлес, впечатлена от рефлексите на вратаря на Русия Игор Акинфеев. 24-годишната Мария Лиман се съблече пред камерата за радост на нейните 441 000 последователи в “Инстаграм”.“Акинфеев е свръхчовек. Най-добрият. Още съм шокирана. Просто нямам думи. Русия шампион… Гордея се в вас, момчета. Честно, не мога да повярвам”, написа Мария в социалната мрежа.