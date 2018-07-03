Акинфеев: Сега нашата задача е да напишем нова история

Футболистите от националния отбор на Русия си поставят задача на Световното първенство да напишат нова страница в историята на тима. Това заяви капитанът на Сборная Игор Акинфеев. В неделя Русия победи Испания след изпълнение на дузпи и се класира за четвъртфиналите. Акинфеев спаси два удара от бялата точка на испанците и беше признат за играч на мача.

"Испания игра блестящо, но трябва да признаем, че това беше също и блестящ мач за Русия. Ние направихме празник в тази вечер, но тя е вече в историята. Сега нашата задача е да напишем нова история. Русия доказа, че може да организира такъв голям турнир. Този шампионат е един от най-хубавите, на които съм играл", добави Акинфеев.

Той добави, че преди мача с Испания руските футболисти не са тренирали дузпи, защото са се надявали на победа в редовното време. Четвъртфиналната среща между Русия и Хърватия е на 7 юли в Сочи от 21.00 часа.