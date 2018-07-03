БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Марадона готов да води Аржентина без пари

03 юли 2018 | 14:28 - Обновена
Диего Марадона е готов да се завърне като треньор на аржентинския национален отбор без заплата. Легендарният аржентинец наблюдава на живо мачовете на Аржентина на Мондиал 2018 и преживя тежко отпадането на осминафиналите след загуба от Франция с 3:4. "Готов съм да водя отново Аржентина без пари. Няма да искам нищо в замяна", каза Марадона във венецуелско тв шоу.
Марадона вече бе начело на Аржентина на Световното първенство в Южна Африка през 2010 година, но тимът отпадна на четвъртфинал след загуба с 0:4 от Германия. Настоящият селекционер Хорхе Сампаоли има договор с Аржентина до 2022 година, но има сериозни призиви да бъде сменен след неубедителното представяне на тима. Различни медии обаче съобщават, че голямата неустойка в договора на бившия треньор на Севиля засега го задържа на поста.
Мондиал 2018
1/8 кръг, събота 30 юни
Франция
4:3краен резулат
Аржентина
Стадион: Казан Арена
Съдия: Алиреза Фагхани
1
4
5
12
21
6
20
18
13
2
9
12
6
17
2
3
7
11
13
14
19
10
Дидие Дешан
Хорхе Сампаоли
4-3-3
4-3-2-1
Титуляри
Юго Лорис Юго Лорис1 Франко Армани12 Франко Армани
Бенжамен Павар Бенжамен Павар2 Габриел Меркадо2 Габриел Меркадо
Рафаел Варан Рафаел Варан4 Николас Отаменди17 Николас Отаменди
Самюел Юмтити Самюел Юмтити5 Маркос Рохо16 Маркос Рохо
Люка Ернандес Люка Ернандес21 Николас Таляфико3 Николас Таляфико
Пол Погба Пол Погба6 Енцо Перес15 Енцо Перес
Н'Голо Канте Н'Голо Канте13 Хавиер Маскерано14 Хавиер Маскерано
Блес Матюиди Блес Матюиди14 Евер Банега7 Евер Банега
Килиан Мбапе Килиан Мбапе10 Кристиан Павон22 Кристиан Павон
Оливие Жиру Оливие Жиру9 Анхел ди Мария11 Анхел ди Мария
Антоан Гризман Антоан Гризман7 Лионел Меси10 Лионел Меси
Резерви
Корентен Толисо Корентен Толисо12 Максимилиано Меса13 Максимилиано Меса
Набил Фекир Набил Фекир18 Серхио Агуеро19 Серхио Агуеро
Флориан Товен Флориан Товен20 Федерик Фасио6 Федерик Фасио
Оливие Жиружълт картон Оливие Жиру  90' Серхио Агуеро  Серхио Агуерогол
Николас Отаменди  Николас Отамендижълт картон
Килиан Мбапеизлиза Килиан Мбапе  89'
Флориан Товенвлиза Флориан Товен 
Антоан Гризманизлиза Антоан Гризман  83'
Набил Фекирвлиза Набил Фекир 
Блес Матюидиизлиза Блес Матюиди  75' Кристиан Павон  Кристиан Павонизлиза
Корентен Толисовлиза Корентен Толисо  Максимилиано Меса  Максимилиано Месавлиза
Бенжамен Паваржълт картон Бенжамен Павар  73'
Блес Матюидижълт картон Блес Матюиди  72'
Килиан Мбапегол Килиан Мбапе  68'
66' Енцо Перес  Енцо Пересизлиза
Серхио Агуеро  Серхио Агуеровлиза
Килиан Мбапегол Килиан Мбапе  64'
Бенжамен Паваргол Бенжамен Павар  57'
50' Евер Банега  Евер Банегажълт картон
48' Габриел Меркадо  Габриел Меркадогол
46' Маркос Рохо  Маркос Рохоизлиза
Федерик Фасио  Федерик Фасиовлиза
43' Хавиер Маскерано  Хавиер Маскераножълт картон
41' Анхел ди Мария  Анхел ди Мариягол
19' Николас Таляфико  Николас Таляфикожълт картон
Антоан Гризмандузпа Антоан Гризман  13'
11' Маркос Рохо  Маркос Рохожълт картон
4 Голове 3
0 Ъглови удари 4
7 Центрирания 21
0 Засади 1
4 Точни удари 5
8 Тъчове 20
4 Неточни удари 1
8 Удари от вратата 8
41 Притежание на топката % 59
3 Жълти картони 5
1 Блокирани удари 4
3 Смени 3
3 Контра атаки 0
21 Извършени фалове 15
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
1:0
Антоан Гризман
13'
 
 
41'
1:1
Анхел ди Мария
 
48'
1:2
Габриел Меркадо
2:2
Бенжамен Павар
57'
 
3:2
Килиан Мбапе
64'
 
4:2
Килиан Мбапе
68'
 
 
90'
4:3
Серхио Агуеро
Снимка: ©Getty Images
Източник Sportal.bg
 Прочетена 16862

Добави коментар ›› Коментари (2)

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Викинг
(Гост) 2
отговор
03 юли 2018 | 14:59

Той себе си не може да води, та какво остава за националния отбор....! Рейтинг: 32 5

Ceco
(Гост) 1
отговор
03 юли 2018 | 14:41

Смешник! Защо, преди като ги водеше за пари по-зле се справи ли, та сега ще се "жертваш"?! Може да си един от най-великите футболисти, но си един клоун и некадърник като треньор! Сега очаквам и наш Ицо Стоичков да се включи с подобна "жертва", че и той милият все страда от липса на внимание. Рейтинг: 38 9

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