Марадона готов да води Аржентина без пари

Диего Марадона е готов да се завърне като треньор на аржентинския национален отбор без заплата. Легендарният аржентинец наблюдава на живо мачовете на Аржентина на Мондиал 2018 и преживя тежко отпадането на осминафиналите след загуба от Франция с 3:4. "Готов съм да водя отново Аржентина без пари. Няма да искам нищо в замяна", каза Марадона във венецуелско тв шоу.

Марадона вече бе начело на Аржентина на Световното първенство в Южна Африка през 2010 година, но тимът отпадна на четвъртфинал след загуба с 0:4 от Германия. Настоящият селекционер Хорхе Сампаоли има договор с Аржентина до 2022 година, но има сериозни призиви да бъде сменен след неубедителното представяне на тима. Различни медии обаче съобщават, че голямата неустойка в договора на бившия треньор на Севиля засега го задържа на поста.