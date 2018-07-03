Победата на Белгия над Япония е едва седмият обрат от два гола пасив в историята на световните, България също е част от историята

Обратът, който осъществи Белгия от 0:2 до 3:2 срещу Япония, е седмият в историята на световни първенства, в който един отбор печели мач в редовното време, в който е изоставал с поне два гола в един момент от срещата, съобщи ФИФА. Първият случай е от световното първенство през 1938 година, когато в мача за трето място Бразилия побеждава Швеция с 4:2, след като изостава с 0:2.

Вторият такъв обрат е от световния шампионат през 1954 година, когато домакинът Швейцария повежда с 3:0 на Австрия в четвъртфинален мач, но губи с 5:7. Във финала на същия Мондиал е осъществен третият подобен обра, познат и като "Чудото от Берн", когато Западна Германия побеждава Унгария с 3:2, макар да губи с 0:2 на почивката.

Португалия на Еузебио е автор на четвъртия знаменит обрат на световни футболни финали. "Мореплавателите" изостават с 0:3 срещу Северна Корея, но с 4 гола на легендата на Бефика печелят с 5:3. Сред най-знаменитите обрати на Мондиали има и българско присъствие.

През 1970 година България пропуска шанса си да запише първа победа на световни футболни финали, отстъпвайки с 2:3 пред Перу, макар и да води с 2:0 до 49-ата минута. Последният обрат, преди този на белгийците, е от световното първенство през 2006 година в Германия, където Кот д'Ивоар надигра Сърбия и Черна гора с 3:2, макар също да губеше с 0:2.