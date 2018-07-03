БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Победата на Белгия над Япония е едва седмият обрат от два гола пасив в историята на световните, България също е част от историята

03 юли 2018 | 14:09 - Обновена
Обратът, който осъществи Белгия от 0:2 до 3:2 срещу Япония, е седмият в историята на световни първенства, в който един отбор печели мач в редовното време, в който е изоставал с поне два гола в един момент от срещата, съобщи ФИФА. Първият случай е от световното първенство през 1938 година, когато в мача за трето място Бразилия побеждава Швеция с 4:2, след като изостава с 0:2.
Вторият такъв обрат е от световния шампионат през 1954 година, когато домакинът Швейцария повежда с 3:0 на Австрия в четвъртфинален мач, но губи с 5:7. Във финала на същия Мондиал е осъществен третият подобен обра, познат и като "Чудото от Берн", когато Западна Германия побеждава Унгария с 3:2, макар да губи с 0:2 на почивката.
Португалия на Еузебио е автор на четвъртия знаменит обрат на световни футболни финали. "Мореплавателите" изостават с 0:3 срещу Северна Корея, но с 4 гола на легендата на Бефика печелят с 5:3. Сред най-знаменитите обрати на Мондиали има и българско присъствие.
През 1970 година България пропуска шанса си да запише първа победа на световни футболни финали, отстъпвайки с 2:3 пред Перу, макар и да води с 2:0 до 49-ата минута. Последният обрат, преди този на белгийците, е от световното първенство през 2006 година в Германия, където Кот д'Ивоар надигра Сърбия и Черна гора с 3:2, макар също да губеше с 0:2.
Мондиал 2018
1/8 кръг, понеделник 2 юли
Белгия
3:2краен резулат
Япония
Стадион: Ростов Арена
Съдия: Маланг Диедиу
1
4
5
2
15
8
10
7
6
22
9
1
5
19
22
3
17
4
10
14
16
15
Роберто Мартинес
Акира Нашино
3-4-2-1
4-2-3-1
Титуляри
Тибо Куртоа Тибо Куртоа1 Ейджи Кавашима1 Ейджи Кавашима
Тоби Алдервейрелд Тоби Алдервейрелд2 Хироки Сакаи19 Хироки Сакаи
Венсан Компани Венсан Компани4 Мая Йошида22 Мая Йошида
Ян Вертонген Ян Вертонген5 Ген Шоджи3 Ген Шоджи
Тома Моние Тома Моние15 Юто Нагатомо5 Юто Нагатомо
Кевин де Бройне Кевин де Бройне7 Гаку Шибасаки7 Гаку Шибасаки
Аксел Витсел Аксел Витсел6 Макото Хасабе17 Макото Хасабе
Яник Ферейра-Караско Яник Ферейра-Караско11 Генки Харагучи8 Генки Харагучи
Дрис Мертенс Дрис Мертенс14 Шинджи Кагава10 Шинджи Кагава
Еден Азар Еден Азар10 Такаши Инуи14 Такаши Инуи
Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку9 Юя Осако15 Юя Осако
Резерви
Маруан Фелайни Маруан Фелайни8 Хотару Ямагучи16 Хотару Ямагучи
Насер Шадли Насер Шадли22 Кейсуке Хонда4 Кейсуке Хонда
Насер Шадлигол Насер Шадли  90'
81' Гаку Шибасаки  Гаку Шибасакиизлиза
Хотару Ямагучи  Хотару Ямагучивлиза
Генки Харагучи  Генки Харагучиизлиза
Кейсуке Хонда  Кейсуке Хондавлиза
Маруан Фелайнигол Маруан Фелайни  74'
Ян Вертонгенгол Ян Вертонген  69'
Дрис Мертенсизлиза Дрис Мертенс  65'
Маруан Фелайнивлиза Маруан Фелайни 
Яник Ферейра-Караскоизлиза Яник Ферейра-Караско 
Насер Шадливлиза Насер Шадли 
52' Такаши Инуи  Такаши Инуигол
48' Генки Харагучи  Генки Харагучигол
40' Гаку Шибасаки  Гаку Шибасакижълт картон
3 Голове 2
10 Ъглови удари 6
34 Центрирания 18
1 Засади 1
8 Точни удари 5
26 Тъчове 9
13 Неточни удари 4
10 Удари от вратата 11
56 Притежание на топката % 44
0 Жълти картони 1
3 Блокирани удари 1
2 Смени 2
3 Контра атаки 1
13 Извършени фалове 9
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
 
48'
0:1
Генки Харагучи
 
52'
0:2
Такаши Инуи
1:2
Ян Вертонген
69'
 
2:2
Маруан Фелайни
74'
 
3:2
Насер Шадли
90'
 
Снимка: ©Getty Images

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Източник Sportal.bg
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играч на мача
  • Уругвай Франция
  • Бразилия Белгия

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