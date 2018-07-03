Убиха октопода-пророк Рабио

Октоподът Рабио, който вярно предсказа изхода от 3 футболни мача на националния отбор на Япония в груповата фаза, беше убит малко преди вчерашната среща на "самураите" с белгийците.Осмоногото е било закарано на пазара и е било приготвено за продажба. Каква е причината "месията с пипалата" да се окаже на щанда, все още не е известно.Животното беше кръстено на името на френския футболист Адриен Рабио. Той е полузащитник на Пари Сен-Жермен. Осмоногото се сдоби с голяма популярност, след като правилно предсказа победата на Япония над Колумбия, равния със Сенегал и загубата от Полша. Какъв изход е бил предвидил Рабио в мача на Япония с Белгия не става ясно.