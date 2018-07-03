БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Ицо за Шакири: Не е висок, но е с големи качества

03 юли 2018 | 13:20 - Обновена
Българската легенда Христо Стоичков харесва стила на игра на Джердан Шакири, на когото привържениците на Швейцария разчитат да донесе разликата в днешния осминафинал на Мондиала срещу Швеция.

“Не знам дали шведският отбор пак ще заложи на неговата си типична игра с дълги топки и търсене на пробиви по крилата. Може би това ще е един от козовете на Швеция в този двубой. Швейцария пък е отбор, който може да предостави много аргументи, да задържа кълбото, да търси положения един на един, което дава голяма свобода - особено на хората от средата на терена. С всеки изминал мач Шакири показва, че може и да не е много висок, но е с големи качества. Да се надяваме, че този ден, този час, отново късметът ще се усмихне на Шакири, за да може неговият тим да премине”, коментира Ицо пред БНТ.

Мачът в Санкт Петербург започва в 17:00 часа, а победителят от него ще се изправи на четвъртфиналите срещу Англия или Колумбия.
Мондиал 2018
1/8 кръг, вторник 3 юли
Швеция
1:0краен резулат
Швейцария
Стадион: Санкт Петербург Арена
Съдия: Дамир Скомина
1
5
4
16
3
6
8
17
13
20
22
1
20
13
6
11
23
10
5
9
19
7
Яне Андерсон
Владимир Петкович
4-4-2
4-2-3-1
Титуляри
Робин Олсен Робин Олсен1 Ян Зомер1 Ян Зомер
Микаел Лустиг Микаел Лустиг2 Михаел Ланг6 Михаел Ланг
Виктор Линдельоф Виктор Линдельоф3 Йоан Джуру20 Йоан Джуру
Андреас Гранквист Андреас Гранквист4 Мануел Аканжи5 Мануел Аканжи
Лудвиг Аугустинсон Лудвиг Аугустинсон6 Рикардо Родригес13 Рикардо Родригес
Виктор Клаесон Виктор Клаесон17 Валон Бехрами11 Валон Бехрами
Густав Свенсон Густав Свенсон13 Гранит Джака10 Гранит Джака
Албин Екдал Албин Екдал8 Джердан Шакири23 Джердан Шакири
Емил Форшбери Емил Форшбери10 Блерим Джемали15 Блерим Джемали
Маркус Берг Маркус Берг9 Стивен Цубер14 Стивен Цубер
Ола Тойвонен Ола Тойвонен20 Йосип Дърмич19 Йосип Дърмич
Резерви
Емил Крафт Емил Крафт16 Харис Сеферович9 Харис Сеферович
Исаак Телин Исаак Телин22 Брийл Емболо7 Брийл Емболо
Мартин Олсон Мартин Олсон5
Маркус Бергизлиза Маркус Берг  90' Михаел Ланг  Михаел Лангчервен картон
Исаак Телинвлиза Исаак Телин 
Емил Форшбериизлиза Емил Форшбери  82'
Мартин Олсонвлиза Мартин Олсон 
Микаел Лустигизлиза Микаел Лустиг 
Емил Крафтвлиза Емил Крафт 
73' Стивен Цубер  Стивен Цуберизлиза
Брийл Емболо  Брийл Емболовлиза
Блерим Джемали  Блерим Джемалиизлиза
Харис Сеферович  Харис Сеферовичвлиза
68' Гранит Джака  Гранит Джакажълт картон
Емил Форшберигол Емил Форшбери  66'
61' Валон Бехрами  Валон Бехрамижълт картон
Микаел Лустигжълт картон Микаел Лустиг  31'
1 Голове 0
3 Ъглови удари 11
16 Центрирания 43
1 Засади 0
3 Точни удари 4
17 Тъчове 19
5 Неточни удари 7
8 Удари от вратата 14
36 Притежание на топката % 64
1 Жълти картони 2
3 Блокирани удари 6
3 Смени 2
4 Контра атаки 0
11 Извършени фалове 13
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
1:0
Емил Форшбери
66'
 
 
90'
Михаел Ланг
Снимка: ©Getty Images

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Източник Sportal.bg
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играч на мача
  • Уругвай Франция
  • Бразилия Белгия

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