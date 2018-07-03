БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Това са петимата, които ще бият дузпите за Англия

03 юли 2018 | 12:33 - Обновена
Тази вечер Англия ще хвърли всички усилия, за да преодолее Колумбия на осминафиналите на Световното първенство. Не е изключено да се стигне и до дузпи, а селекционерът Гарет Саутгейт увери, че футболистите му тренират удари от бялата точка.
Петима футболисти вече изразиха готовност да шутират от 11-ия метър, ако редовното време и продълженията не излъчат победител, пише Daily Mail. Това са Хари Кейн, Киърън Трипиър, Джеси Лингард, Джордан Хендерсън и Ашли Йънг. Очаква се всички от тях да са титуляри на “Откритие Арена”. Резервният нападател Джейми Варди също не се притеснява от нищо и изрази готовност да се нагърби с отговорната задача.
д
Островитяните трябва да се страхуват от сценарий с дузпи, защото загубиха в шест от последните седем случая на големи първенства, в които победителят трябваше да бъде определен по този начин. За последно те триумфираха след наказателни удари през лятото на 1996 година по време на домакинското им Европейското първенство, когато се справиха с Испания на фазата на четвъртфиналите.
Мондиал 2018
1/8 кръг, вторник 3 юли
Колумбия
21:00предстои
Англия
Betfair UK Sportsbook
3.9 3.25 2.2
1 x 2
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
Компания 1 x 2
3.9 3.25 2.2
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
Снимка: ©Getty Images

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РАДОСЛАВ СТОЙКОВ
редактор - отдел "Футбол" и "Спорт"		 Прочетена 5013

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играч на мача
  • Швеция Швейцария
  • Колумбия Англия

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