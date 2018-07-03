Удар за Русия преди сблъсъка с Хърватия

Полузащитникът на Русия Юрий Жирков е с възпаление на подколянното сухожилие и ще пропусне четвъртфинала от Мондиал 2018 срещу Хърватия, потвърдиха от щаба на Сборная. Жирков се контузи в осминафинала срещу Испания и бе сменен на почивката от Владимир Гранат.

"Предварителната диагноза на Юрий Жирков се потвърди. В близките дни той ще проведе лечение, но на този етап не може да конкретизираме колко време ще бъде извън игра, се казва в съобщението. Друг халф на Сборная - Александър Самедов, тренира на облекчен режим заради травма, която получи в двубоя срещу Испания.