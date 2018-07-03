Героят на Дания в полезрението на Рома и Челси

|Група A
|Русия
|5:0КР
|Саудитска Арабия
|Група B
|Португалия
|3:3КР
|Испания
|Група E
|Коста Рика
|0:1КР
|Сърбия
|Група F
|Швеция
|1:0КР
|Южна Корея
|Група B
|Португалия
|1:0КР
|Мароко
|Група A
|Уругвай
|1:0КР
|Саудитска Арабия
|Група E
|Бразилия
|2:0КР
|Коста Рика
|Група F
|Южна Корея
|1:2КР
|Мексико
|Група A
|Саудитска Арабия
|2:1КР
|Египет
|Група B
|Иран
|1:1КР
|Португалия
|Група F
|Южна Корея
|2:0КР
|Германия
|Група E
|Швейцария
|2:2КР
|Коста Рика
|
Героят на Дания в полезрението на Рома и Челси03 юли 2018 | 11:42 - Обновена
|Титуляри
|Даниел Субашич
|23
|1
|Каспер Шмайхел
|Шиме Вршалко
|2
|14
|Хенрик Далсгорд
|Деян Ловрен
|6
|4
|Симон Кяер
|Дамгой Вида
|21
|13
|Матиас Йоргенсен
|Иван Стринич
|3
|5
|Йонас Кундсен
|Иван Ракитич
|7
|6
|Андреас Кристенсен
|Мачело Брожович
|11
|8
|Томас Дилейни
|Анте Ребич
|18
|10
|Кристиан Ериксен
|Лука Модрич
|10
|20
|Юсуф Поулсен
|Иван Перишич
|4
|21
|Андреас Корнелиус
|Марио Манджукич
|17
|11
|Мартин Брайтвайте
|Резерви
|Андрей Крамарич
|9
|9
|Николай Йоргенсен
|Йосип Пиварич
|22
|23
|Пионе Систо
|Матео Ковачич
|8
|2
|Микаел Крьон-Дели
|Милан Бадель
|19
|19
|Ласе Шьоне
|115'
|Матиас Йоргенсенжълт картон
|Марио Манджукичизлиза
|108'
|Милан Бадельвлиза
|106'
|Мартин Брайтвайтеизлиза
|Пионе Систовлиза
|98'
|Томас Дилейниизлиза
|Микаел Крьон-Деливлиза
|Иван Перишичизлиза
|97'
|Андрей Крамаричвлиза
|Иван Стриничизлиза
|81'
|Йосип Пиваричвлиза
|Мачело Брожовичизлиза
|71'
|Матео Ковачичвлиза
|66'
|Андреас Корнелиусизлиза
|Николай Йоргенсенвлиза
|46'
|Андреас Кристенсенизлиза
|Ласе Шьоневлиза
|Марио Манджукичгол
|4'
|1'
|Матиас Йоргенсенгол
|Мондиал 2018
|М
|П
|Р
|З
|Г
|точки
|1
|Уругвай
|
3
|
3
|
0
|
0
|
5:0 (5)
|
9
|2
|Русия
|
3
|
2
|
0
|
1
|
8:4 (4)
|
6
|3
|Саудитска Арабия
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:7 (-5)
|
3
|4
|Египет
|
3
|
0
|
0
|
3
|
2:6 (-4)
|
0
|1
|Испания
|
3
|
1
|
2
|
0
|
6:5 (1)
|
5
|2
|Португалия
|
3
|
1
|
2
|
0
|
5:4 (1)
|
5
|3
|Иран
|
3
|
1
|
1
|
1
|
2:2 (0)
|
4
|4
|Мароко
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2:4 (-2)
|
1
|1
|Франция
|
3
|
2
|
1
|
0
|
3:1 (2)
|
7
|2
|Дания
|
3
|
1
|
2
|
0
|
2:1 (1)
|
5
|3
|Перу
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:2 (0)
|
3
|4
|Австралия
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2:5 (-3)
|
1
|1
|Хърватия
|
3
|
3
|
0
|
0
|
7:1 (6)
|
9
|2
|Аржентина
|
3
|
1
|
1
|
1
|
3:5 (-2)
|
4
|3
|Нигерия
|
3
|
1
|
0
|
2
|
3:4 (-1)
|
3
|4
|Исландия
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2:5 (-3)
|
1
|1
|Бразилия
|
3
|
2
|
1
|
0
|
5:1 (4)
|
7
|2
|Швейцария
|
3
|
1
|
2
|
0
|
5:4 (1)
|
5
|3
|Сърбия
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:4 (-2)
|
3
|4
|Коста Рика
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2:5 (-3)
|
1
|1
|Швеция
|
3
|
2
|
0
|
1
|
5:2 (3)
|
6
|2
|Мексико
|
3
|
2
|
0
|
1
|
3:4 (-1)
|
6
|3
|Южна Корея
|
3
|
1
|
0
|
2
|
3:3 (0)
|
3
|4
|Германия
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:4 (-2)
|
3
|1
|Белгия
|
3
|
3
|
0
|
0
|
9:2 (7)
|
9
|2
|Англия
|
3
|
2
|
0
|
1
|
8:3 (5)
|
6
|3
|Тунис
|
3
|
1
|
0
|
2
|
5:8 (-3)
|
3
|4
|Панама
|
3
|
0
|
0
|
3
|
2:11 (-9)
|
0
|1
|Колумбия
|
3
|
2
|
0
|
1
|
5:2 (3)
|
6
|2
|Япония
|
3
|
1
|
1
|
1
|
4:4 (0)
|
4
|3
|Сенегал
|
3
|
1
|
1
|
1
|
4:4 (0)
|
4
|4
|Полша
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:5 (-3)
|
3
|В игра
|- мин.
|Голове
|Жълти картони
|Червени картони
|Пост
|Номер
|Възраст
|
Източник Sportal.bg
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