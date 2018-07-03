Заплашиха гаджето на Хамес

Гаджето на звездата на колумбийския национален отбор по футбол Хамес Родригес - рускинята Хелга Ловекати, стана обект на заплахи в социалните мрежи.Моделът е в Русия, за да подкрепя Хамес на Мондиала, но поразклатеното му здравословно състояние накара мнозина да мислят първо за това да е готов за битката с Англия днес (21:00), отколкото половинката му да е доволна."Контузен е и не трябва да го закачаш известно време. Остави го да мисли за футбол. Ще правите секс след Световното. Остави го, за да си нямаш проблеми с нас", пишат й гневни колумбийци.