БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Златко Далич: Има време да се аклиматизираме към жегата в Сочи

03 юли 2018 | 09:55 - Обновена
Златко Далич: Има време да се аклиматизираме към жегата в Сочи
Селекционерът на Хърватия Златко Далич е доволен от решението тимът да пристигне по-рано в Сочи, за да има време да се аклиматизира към високата влажност и жега в черноморския град преди четвъртфинала срещу домакина Русия на Мондиал 2018.

"Очаква ни тежък мач с Русия, те доказаха, че могат да се противопоставят на големите в мача срещу Испания. Имаме пет дни да привикнем към високите температури и влажност в Сочи. Решението да пътуваме веднага за Сочи след победата над Дания беше правилно", каза Далич.
Той все още не знае дали ще може да разчита на полузащитника Матео Ковачич, който получи контузия на рамота по време на мача с Дания.

"Ковачич контузи рамото, но не искаше да излезе от терена на мача с Дания и помоли да го оставя да играе. Ще видим каква е ситуацията и дали ще мога да разчитам на него за мача с Русия", каза още Далич.
Мондиал 2018
1/4 кръг, събота 7 юли
Русия
21:00предстои
Хърватия
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст

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Източник Sportal.bg
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играч на мача
  • Швеция Швейцария
  • Колумбия Англия

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