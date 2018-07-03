Ерохин: Нямаме време да правим паралел с Евро 2008, готвим се за Хърватия

Полузащитникът на националния отбор на Русия Александър Ерохин отговори на въпрос съпоставим ли е сегашният успех с този, когато “Сборная” спечели бронза на Европейското първенство през 2008 година.



“Трудно ми е да преценя. Все пак сега сме различен отбор. От онзи състав са останали само Игор Акинфеев, Владимир Габулов, Юри Жирков и Сергей Игнашевич. Сега ние пишем своя история и живеем в настоящето. И няма време да правим паралели, трябва да се подготвим за следващия мач”, заяви Ерохин пред в. “Известия”.