Руски водещ дойде с рокля на работа заради бас

Руският радио водещ Александър Софронов спази обещанието си и се появи с рокля на работа. Той заяви в ефир преди мача между Испания и Русия от осминафиналите на Мондиал 2018, че цял ден ще бъде на работа в женски дрехи, ако “Сборная” успее да отстрани “Ла Роха” на стадион”Лужники”.



Както е известно, тимът на Черчесов елиминира Испания след 1:1 в редовното време и продълженията и 4:3 при дузпите.



Така вчера Софронов спаси обещанието си и цял ден бе на работа с рокля. Той е водещ на едно от най-популярните радиа в Русия - “Спорт FM”.

1/8 кръг, неделя 1 юли Мондиал 2018 Испания 4:5 краен резулат Русия титуляри състав детайли статистика класиране залози Стадион: Лужники

Съдия: Бьорн Кайперс 1 3 15 18 2 6 5 8 22 9 17 1 4 14 13 2 3 21 11 17 6 10 Фернандо Йеро Станислав Черчесов 4-2-3-1 3-4-2-1 Титуляри Давид Де Хеа 1 1 Игор Акинфеев Начо Фернандес 4 3 Иля Кутепов Жерард Пике 3 4 Сергей Игнашевич Серхио Рамос 15 13 Фьодор Кудряшов Жорди Алба 18 2 Марио Фернандес Коке 8 7 Далер Кузяев Серхио Бускетс 5 11 Роман Зобнин Марко Асенсио 20 18 Юри Жирков Давид Силва 21 19 Александър Самедов Иско 22 17 Александър Головин Диего Коща 19 22 Артьом Дзюба Резерви Андрес Иниеста 6 10 Фьодор Смолов Даниел Карвахал 2 21 Александър Ерохин Родриго 9 6 Денис Черишев Яго Аспас 17 14 Владимир Гранат Марко Асенсио излиза 104' Родриго влиза 97' Далер Кузяев излиза Александър Ерохин влиза Диего Коща излиза 80' Яго Аспас влиза 71' Роман Зобнин жълт картон Начо Фернандес излиза 70' Даниел Карвахал влиза Давид Силва излиза 67' Андрес Иниеста влиза 65' Артьом Дзюба излиза Фьодор Смолов влиза 61' Александър Самедов излиза Денис Черишев влиза 54' Иля Кутепов жълт картон 46' Юри Жирков излиза Владимир Гранат влиза 41' Артьом Дзюба дузпа Жерард Пике жълт картон 40' Сергей Игнашевич автогол 12' 4 Голове 5 6 Ъглови удари 5 30 Центрирания 16 1 Засади 1 9 Точни удари 1 32 Тъчове 28 5 Неточни удари 3 9 Удари от вратата 11 75 Притежание на топката % 25 1 Жълти картони 2 8 Блокирани удари 1 4 Смени 4 1 Контра атаки 2 5 Извършени фалове 19 Мондиал 2018 М П Р З Г точки 1 Уругвай 3 3 0 0 5:0 (5) 9 2 Русия 3 2 0 1 8:4 (4) 6 3 Саудитска Арабия 3 1 0 2 2:7 (-5) 3 4 Египет 3 0 0 3 2:6 (-4) 0 1 Испания 3 1 2 0 6:5 (1) 5 2 Португалия 3 1 2 0 5:4 (1) 5 3 Иран 3 1 1 1 2:2 (0) 4 4 Мароко 3 0 1 2 2:4 (-2) 1 1 Франция 3 2 1 0 3:1 (2) 7 2 Дания 3 1 2 0 2:1 (1) 5 3 Перу 3 1 0 2 2:2 (0) 3 4 Австралия 3 0 1 2 2:5 (-3) 1 1 Хърватия 3 3 0 0 7:1 (6) 9 2 Аржентина 3 1 1 1 3:5 (-2) 4 3 Нигерия 3 1 0 2 3:4 (-1) 3 4 Исландия 3 0 1 2 2:5 (-3) 1 1 Бразилия 3 2 1 0 5:1 (4) 7 2 Швейцария 3 1 2 0 5:4 (1) 5 3 Сърбия 3 1 0 2 2:4 (-2) 3 4 Коста Рика 3 0 1 2 2:5 (-3) 1 1 Швеция 3 2 0 1 5:2 (3) 6 2 Мексико 3 2 0 1 3:4 (-1) 6 3 Южна Корея 3 1 0 2 3:3 (0) 3 4 Германия 3 1 0 2 2:4 (-2) 3 1 Белгия 3 3 0 0 9:2 (7) 9 2 Англия 3 2 0 1 8:3 (5) 6 3 Тунис 3 1 0 2 5:8 (-3) 3 4 Панама 3 0 0 3 2:11 (-9) 0 1 Колумбия 3 2 0 1 5:2 (3) 6 2 Сенегал 3 1 1 1 4:4 (0) 4 3 Япония 3 1 1 1 4:4 (0) 4 4 Полша 3 1 0 2 2:5 (-3) 3 8 халф 10 вратар x В игра - мин. Голове Жълти картони Червени картони Пост Номер Възраст 1:0 Сергей Игнашевич 12' 41' 1:1 Артьом Дзюба