Англия vs. Колумбия - зрелището е гарантирано

Подмладеният и вдъхновен отбор на Англия излиза срещу непримиримия състав на Колумбия в днешния централен мач от програмата на осминафиналите на Мондиал 2018 в Русия днес от 21 часа в Москва.

За островитяните този мач е огромен шанс да възвърнат позициите си на световната сцена, докато колумбийците ще търсят затвърждаване на своите и излизане от сянката на южноамериканските си конкуренти.

Радамел Фалкао съвсем не са отбор за подценяване. Колумбийците показват добри игри, като разчитат много на статичните положения, в които най-всички е Йери Мина със своите 195 см. Големият въпрос преди мача е дали звездата на тима Хамес Родригес ще е възстановен след контузията,която получи в мача със Сенегал . Все пак очакванията са селекционера Хосе Пекерман да не рискува с включването на звездата си от първата минута.

В лагера на Англия бяха зарадвани от новината, че Деле Али ще започне като титуляр, след като пропусна последните два мача срещу Панама и Белгия. В игра се завръщат всички, които почиваха срещу Белгия, включително и капитанът Хари Кейн

Колумбия достига до елиминациите за трети път в историята си, а на миналото световно първенство игра четвъртфинал, загубен от бъдещия шампион Бразилия

Със сигурност ни очаква интересен сблъсък, като и двата отбора ще търсят победата, което обещава зрелище за феновете.