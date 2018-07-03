БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Англия vs. Колумбия - зрелището е гарантирано

03 юли 2018 | 07:48 - Обновена
Подмладеният и вдъхновен отбор на Англия излиза срещу непримиримия състав на Колумбия в днешния централен мач от програмата на осминафиналите на Мондиал 2018 в Русия днес от 21 часа в Москва.
За островитяните този мач е огромен шанс да възвърнат позициите си на световната сцена, докато колумбийците ще търсят затвърждаване на своите и излизане от сянката на южноамериканските си конкуренти.
Селекцията на Гарет Саутгейт загатна за възможностите си срещу Тунис и Панама в групите, след което загуби надлъгването с Белгия и днес предстои първият истински тест срещу “лос кафетерос”.
Радамел Фалкао съвсем не са отбор за подценяване. Колумбийците показват добри игри, като разчитат много на статичните положения, в които най-всички е Йери Мина със своите 195 см. Големият въпрос преди мача е дали звездата на тима Хамес Родригес ще е възстановен след контузията,която получи в мача със Сенегал. Все пак очакванията са селекционера Хосе Пекерман да не рискува с включването на звездата си от първата минута.
В лагера на Англия бяха зарадвани от новината, че Деле Али ще започне като титуляр, след като пропусна последните два мача срещу Панама и Белгия. В игра се завръщат всички, които почиваха срещу Белгия, включително и капитанът Хари Кейн.
В исторически план “трите лъва” нямат загуба от Колумбия в петте им предишни срещи. За последно двата тима играха през 2005 година, когато Англия печели с 3:2 след хеттрик на Майкъл Оуен. През 1998 година двата тима се срещат в групите на световното във Франция, като победата печелят англичаните с 2:0 с попадения на Дарън Андертън и Дейвид Бекъм.
Колумбия достига до елиминациите за трети път в историята си, а на миналото световно първенство игра четвъртфинал, загубен от бъдещия шампион Бразилия.
Със сигурност ни очаква интересен сблъсък, като и двата отбора ще търсят победата, което обещава зрелище за феновете.

Вероятни състави:

Колумбия: Оспина, Ариас, Мина, Д. Санчес, Мохика, К. Санчес, Урибе, Куадрадо, Кинтеро, Муриел, Фалкао.

Англия: Пикфорд, Магуайър, Стоунс, Уокър, Йънг, Деле Али, Хендерсън, Трипиър, Лингард, Стърлинг, Кейн.
Мондиал 2018
1/8 кръг, вторник 3 юли
Колумбия
21:00предстои
Англия
Betfair UK Sportsbook
4 3.25 2.15
1 x 2
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
Компания 1 x 2
4 3.25 2.15
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
Снимка: ©Getty Images

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Източник Sportal.bg
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играч на мача
  • Швеция Швейцария
  • Колумбия Англия

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