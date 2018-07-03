Швеция и Швейцария - кой ще надмине очакванията?

Шведите показват стабилна и ефективна игра и без да блестят особено или да привличат вниманието в отсъствието на мегазвездата си Златан Ибрахимович.

Швейцария от своя страна стартираха участието си като номер 6 в световната ранглиста. “Кръстоносците” не трепнаха на старта срещу суперфаворита Бразилия , като завършиха 1:1. След това те обърнаха Сърбия до 2:1, а в последния си мач не се дадоха и на Коста Рика - 2:2.

Двата тима са играли доста често помежду си в исторически план - цели 28 пъти, но винаги в контроли. Последната им среща е от 2002 година, когато завършват 1:1 в Малмьо.

Швеция няма такива проблеми с окомплектоването на състава, като единственият отсъстващ ще е наказаният халф Себастиан Ларсон

Отборът ще гони класиране в топ 8 за първи път от 1994 година насам, когато достигна до полуфиналите и спечели малкия финал срещу България.

Победителят измежду Швеция и Швейцария ще се изправи на 1/4-финал срещу Англия или Колумбия , които играят по-късно днес.