БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Швеция и Швейцария - кой ще надмине очакванията?

03 юли 2018 | 06:29 - Обновена
Швеция и Швейцария откриват днешната програма от 1/8-финалите на световното първенство в Русия днес от 17 часа на стадиона в Санкт Петербург. И двата тима не бяха слагани в сметките, но днес един от тях ще пробие в топ 8 и ще продължи да мечтае за нещо повече.
Шведите показват стабилна и ефективна игра и без да блестят особено или да привличат вниманието в отсъствието на мегазвездата си Златан Ибрахимович.
Швейцария от своя страна стартираха участието си като номер 6 в световната ранглиста. “Кръстоносците” не трепнаха на старта срещу суперфаворита Бразилия, като завършиха 1:1. След това те обърнаха Сърбия до 2:1, а в последния си мач не се дадоха и на Коста Рика - 2:2.
Двата тима са играли доста често помежду си в исторически план - цели 28 пъти, но винаги в контроли. Последната им среща е от 2002 година, когато завършват 1:1 в Малмьо.
Голям удар за треньора на Швейцария Владимир Петкович в този мач ще бъде отсъствието на Фабиан Шар и Стефан Лихтщайнер в отбраната, които изтърпяват наказание.
Швеция няма такива проблеми с окомплектоването на състава, като единственият отсъстващ ще е наказаният халф Себастиан Ларсон.
Отборът ще гони класиране в топ 8 за първи път от 1994 година насам, когато достигна до полуфиналите и спечели малкия финал срещу България.
Победителят измежду Швеция и Швейцария ще се изправи на 1/4-финал срещу Англия или Колумбия, които играят по-късно днес.

Вероятни състави:

Швеция: Олсен, Лустиг, Линдельоф, Гранквист, Аугустинсон, Клаесон, Свенсон, Екдал, Форсберг, Берг, Тойвонен.

Швейцария: Зомер, Родригес, Аканджи, Джуру, Ланг, Бехрами, Джака, Емболо, Джемайли, Шакири, Гавранович.
Мондиал 2018
1/8 кръг, вторник 3 юли
Швеция
17:00предстои
Швейцария
Betfair UK Sportsbook
3.1 3 2.75
1 x 2
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
Компания 1 x 2
3.1 3 2.75
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
Снимка: ©Getty Images

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Източник Sportal.bg
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играч на мача
  • Швеция Швейцария
  • Колумбия Англия

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