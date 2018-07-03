Футболната лудост обхвана и балерините от Болшой театър

Русия изживява футболна лудост покрай представянето на “сборная” на домашния Мондиал 2018. Селекцията на треньора Станислав Черчесов опроверга скептиците и вече е на 1/4-финал в турнира.

В първия си мач от плейофите Русия победи след изпълнение на дузпи Испания. Хит в социалните мрежи стана кадър зад кулисите на Болшой театър, на който се вижда как балерините от трупата гледат мача по време на представление.

Началото на срещата съвпадна с вдигането на завесата на представлението и така за момичетата единственият шанс да се осведомяват за хода на срещата стана да следят двубоя в паузите между излизанията си на сцената.