Хонда приключва кариерата си в националния отбор

Опитният японски халф Кейсуке Хонда намекна, че може да приключи кариерата си в националния отбор след отпадането в 1/8-финалите на световното първенство в Русия . “Самураите” играха смело срещу фаворита Белгия , но пропиляха аванса си от два чисти гола и загубиха с 2:3, след като не издържаха на щурма на “червените дяволи” в края.

“Не показахме страх срещу Белгия, борихме се до края, но за съжаление загубихме. Белгия е заслужен победител, игра много добре. Но въпреки всичко аз съм горд със своя отбор и мисля, че и японският народ няма да се срамува от нас. Имах шанс да отбележа, но не се получи. Изпитваме трудности срещу големите отбори, защото 90 процента от играчите ни играят във вътрешното първенство. Днес обаче показахме, че японският футбол прогресира. Вероятно ще напусна националния отбор, но го оставям в добри ръце.