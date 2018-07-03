Акира Нашино: Успяхме да играем на едно ниво с Белгия

"Искахме да победим. Нашият отбор показа, че е достатъчно силен да бъде на едно ниво с Белгия. Имах различни планове в главата си. Играчите не са виновни. Те дадоха всичко от себе си. Може би вината е у мен, защото загубих контрол върху мача. След третия гол за Белгия си помислих, че съм сбъркал тактиката", коментира Нишино.



Започнахме мача много добре, но в края, в самия край, допуснахме гол, който не очаквахме. При 2:0 умишлено не направих смени, като исках да отбележим още един гол, а имахме положения. Смятам, че до някаква степен контролирахме мача, но в един момент Белгия вдигна темпото, когато им се наложи. Тогава разчитахме на корнери и фаулове, за да решим всичко. Мислех, че можем да стигнем до продължения, но не очаквахме подобна супер контраатака. За няколко секунди топката премина от едното в другото поле и това реши мача", допълни Акира Нашино.



"След мача футболистите бяха толкова шокирани от развръзката, че просто стояха в съблекалнята, без да правят нищо. Казах им да си вземат душ", каза още треньорът.







Селекционерът на Япония Акира Нашино бе разочарован от загубата с 2:3 от Белгия на 1/8-финала. Въпреки това той похвали своя тим, че е успял да играе като равен със съперника си и малко не му достигна да излезе и краен победител.