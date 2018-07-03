БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Акира Нашино: Успяхме да играем на едно ниво с Белгия

03 юли 2018 | 00:01 - Обновена
Акира Нашино: Успяхме да играем на едно ниво с Белгия
Селекционерът на Япония Акира Нашино бе разочарован от загубата с 2:3 от Белгия на 1/8-финала. Въпреки това той похвали своя тим, че е успял да играе като равен със съперника си и малко не му достигна да излезе и краен победител.
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"Искахме да победим. Нашият отбор показа, че е достатъчно силен да бъде на едно ниво с Белгия. Имах различни планове в главата си. Играчите не са виновни. Те дадоха всичко от себе си. Може би вината е у мен, защото загубих контрол върху мача. След третия гол за Белгия си помислих, че съм сбъркал тактиката", коментира Нишино.

Започнахме мача много добре, но в края, в самия край, допуснахме гол, който не очаквахме. При 2:0 умишлено не направих смени, като исках да отбележим още един гол, а имахме положения. Смятам, че до някаква степен контролирахме мача, но в един момент Белгия вдигна темпото, когато им се наложи. Тогава разчитахме на корнери и фаулове, за да решим всичко. Мислех, че можем да стигнем до продължения, но не очаквахме подобна супер контраатака. За няколко секунди топката премина от едното в другото поле и това реши мача", допълни Акира Нашино.

"След мача футболистите бяха толкова шокирани от развръзката, че просто стояха в съблекалнята, без да правят нищо. Казах им да си вземат душ", каза още треньорът.


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Мондиал 2018
1/8 кръг, понеделник 2 юли
Белгия
3:2краен резулат
Япония
Стадион: Ростов Арена
Съдия: Маланг Диедиу
1
4
5
2
15
8
10
7
6
22
9
1
5
19
22
3
17
4
10
14
16
15
Роберто Мартинес
Акира Нашино
3-4-2-1
4-2-3-1
Титуляри
Тибо Куртоа Тибо Куртоа1 Ейджи Кавашима1 Ейджи Кавашима
Тоби Алдервейрелд Тоби Алдервейрелд2 Хироки Сакаи19 Хироки Сакаи
Венсан Компани Венсан Компани4 Мая Йошида22 Мая Йошида
Ян Вертонген Ян Вертонген5 Ген Шоджи3 Ген Шоджи
Тома Моние Тома Моние15 Юто Нагатомо5 Юто Нагатомо
Кевин де Бройне Кевин де Бройне7 Гаку Шибасаки7 Гаку Шибасаки
Аксел Витсел Аксел Витсел6 Макото Хасабе17 Макото Хасабе
Яник Ферейра-Караско Яник Ферейра-Караско11 Генки Харагучи8 Генки Харагучи
Дрис Мертенс Дрис Мертенс14 Шинджи Кагава10 Шинджи Кагава
Еден Азар Еден Азар10 Такаши Инуи14 Такаши Инуи
Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку9 Юя Осако15 Юя Осако
Резерви
Маруан Фелайни Маруан Фелайни8 Хотару Ямагучи16 Хотару Ямагучи
Насер Шадли Насер Шадли22 Кейсуке Хонда4 Кейсуке Хонда
Насер Шадлигол Насер Шадли  90'
81' Гаку Шибасаки  Гаку Шибасакиизлиза
Хотару Ямагучи  Хотару Ямагучивлиза
Генки Харагучи  Генки Харагучиизлиза
Кейсуке Хонда  Кейсуке Хондавлиза
Маруан Фелайнигол Маруан Фелайни  74'
Ян Вертонгенгол Ян Вертонген  69'
Дрис Мертенсизлиза Дрис Мертенс  65'
Маруан Фелайнивлиза Маруан Фелайни 
Яник Ферейра-Караскоизлиза Яник Ферейра-Караско 
Насер Шадливлиза Насер Шадли 
52' Такаши Инуи  Такаши Инуигол
48' Генки Харагучи  Генки Харагучигол
40' Гаку Шибасаки  Гаку Шибасакижълт картон
3 Голове 2
10 Ъглови удари 6
34 Центрирания 18
1 Засади 1
8 Точни удари 5
26 Тъчове 9
13 Неточни удари 4
10 Удари от вратата 11
56 Притежание на топката % 44
0 Жълти картони 1
3 Блокирани удари 1
2 Смени 2
3 Контра атаки 1
13 Извършени фалове 9
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
 
48'
0:1
Генки Харагучи
 
52'
0:2
Такаши Инуи
1:2
Ян Вертонген
69'
 
2:2
Маруан Фелайни
74'
 
3:2
Насер Шадли
90'
 
Снимка: ©Getty Images

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БЛАГОВЕСТ БЛАГОЕВ
редактор - отдел "Футбол" и "Спорт"		 Прочетена 10775

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играч на мача
  • Швеция Швейцария
  • Колумбия Англия

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