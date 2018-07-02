Кевин де Бройне: Свършихме си работата

“Спечелихме, в което не вярвам някой от нас да се е съмнявал. Когато ни отбелязаха втория гол оставаха още 30 минути да обърнем мача, което и сторихме. В трудни моменти, трябва да заиграваме по-добре и това се случи. Това се нарича опит, знаем кога да бъдем търпеливи и да изчакваме момента си”, коментира полузащитникът.