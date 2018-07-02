Героят Шадли: Няма по-хубаво нещо от това да вкараш победен гол на световно първенство

"Чувствам се страхотно. Едва ли има по-хубаво нещо от това да вкараш победен гол на световно първенство в последната минута, с който да класираш отбора си в следващата фаза. В началото на второто полувреме нещата изглеждаха кошмарно. Указанията на треньора бяха, че трябва да променим динамиката на мача. Чрез влизането ни с Маруан се получи", заяви Шадли.

Насер Шадли се превърна в големия герой за Белгия , вкарвайки победтия гол за крайното 3:2 срещу Япония на 1/8-финала на световното пъренство. Той не скри емоциите си след мача и заяви, че чувството е страхотно.