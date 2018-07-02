БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Съставите на Белгия и Япония (гледайте на живо тук)

02 юли 2018 | 19:57 - Обновена
Съставите на Белгия и Япония (гледайте на живо тук)
Белгия и Япония излизат един срещу друг на "Ростов Арена" в шестия двубой от 1/8-финалите на Мондиал 2018. Победителят от този сблъсък ще срещне на 1/4-финалите отбора на Бразилия, който по-рано днес победи Мексико с 2:0.

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Роберто Мартинес е направил очаквано много промени във втори пореден мач - днес те са 10 на брой. Венсан Компани започва за първи път като титуляр на Световното първенство в Русия. Големите имена, които се завръщат, са на Ромелу Лукаку, Еден Азар и Кевин де Бройне. На практика съставът е същият, който започна и при победата с 5:2 над Тунис, с изключение на Компани, стартиращ вместо Боята.

Белгия - Япония@@@



Селекционерът на Япония Акира Нишино е направил шест промени.  Шинджи Кагава и Юя Осако се завръщат сред титулярите. Същото важи и за Такаши Инуи, Генки Харагучи, Ген Шоджи и капитана Макото Хасебе. Шинджи Оказаки, който имаше проблеми с контузия в глезена, е на пейката. А

БЕЛГИЯ (3-4-2-1): Куртоа, Алдервейрелд, Компани, Вертонген, Моние, Де Бройне, Витсел, Караско, Мертенс, Е. Азар, Лукаку 

ЯПОНИЯ (4-2-3-1): Кавашима, Нагатомо, Йошида, Шоджи, Сакаи, Шибасаки, Хасабе, Инуи, Кагава, Харагучи, Осако


Мондиал 2018
1/8 кръг, понеделник 2 юли
Белгия
21:00предстои
Япония
Betfair UK Sportsbook
1.44 4.59 9
1 x 2
Стадион: Ростов Арена
Съдия: Маланг Диедиу
1
4
5
2
15
10
7
6
14
9
11
1
5
19
22
3
17
10
14
8
7
15
Роберто Мартинес
Акира Нашино
3-4-2-1
4-2-3-1
Титуляри
Тибо Куртоа Тибо Куртоа1 Ейджи Кавашима1 Ейджи Кавашима
Тоби Алдервейрелд Тоби Алдервейрелд2 Хироки Сакаи19 Хироки Сакаи
Венсан Компани Венсан Компани4 Ген Шоджи3 Ген Шоджи
Ян Вертонген Ян Вертонген5 Мая Йошида22 Мая Йошида
Тома Моние Тома Моние15 Юто Нагатомо5 Юто Нагатомо
Кевин де Бройне Кевин де Бройне7 Макото Хасабе17 Макото Хасабе
Аксел Витсел Аксел Витсел6 Гаку Шибасаки7 Гаку Шибасаки
Яник Ферейра-Караско Яник Ферейра-Караско11 Генки Харагучи8 Генки Харагучи
Еден Азар Еден Азар10 Шинджи Кагава10 Шинджи Кагава
Дрис Мертенс Дрис Мертенс14 Такаши Инуи14 Такаши Инуи
Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку9 Юя Осако15 Юя Осако
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
Компания 1 x 2
1.44 4.59 9
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
Снимка: ©Getty Images

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редактор - отдел "Футбол"		 Прочетена 5388

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играч на мача
  • Бразилия Мексико
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