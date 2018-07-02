БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Джака: Ще се пазя от провокации

02 юли 2018 | 18:40 - Обновена
Полузащитникът на Швейцария Гранит Джака увери, че ще се пази от провокации в осминафинала срещу Швеция. Играчът на Арсенал има девет червени картона през поседните четири години, а защитникът на Швеция Микаел Лустиг заяви, че иска да види Джака с червен картон и в предстоящия сблъсък между Швеция и Швейцария в Санкт Петербург.
"Това не ми е първият мач, моите приятели ми казаха какво е казал този футболист. Няма проблем за мен, тези приказки са част от надъхването преди всеки мач. Вече съм научил някои неща. Уверен съм, че няма получа червен картон", коментира Джака пред репортери.
Мондиал 2018
1/8 кръг, вторник 3 юли
Швеция
17:00предстои
Швейцария
Betfair UK Sportsbook
3.1 3 2.75
1 x 2
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
Компания 1 x 2
3.1 3 2.75
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
Източник Sportal.bg
 Прочетена 1346

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играч на мача
  • Бразилия Мексико
  • Белгия Япония

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