БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Колумбия ще разчита на Хамес срещу Англия

02 юли 2018 | 18:24 - Обновена
Селекционерът на Колумбия Хосе Пекерман обясни каква тактика ще използва срещу Англия на 1/-финалите на Световното първенство в Русия. "Обръщаме голямо внимание на всички малки неща. Статичните положения са най-силната им страна. В групите контролирахме топката в почти всички мачове, дори срещу Япония, когато играхме с човек по-малко. Това е нашата основна философия. Надявам се, срещу британците, че ще действаме още по-ефективно, защото съперникът е много силен", започна Пекерман.
Специалистът обяви, че най-вероятно Хамес Родригес ще може да играе в предстоящата среща. "Все още има един ден, в който най-после да решим дали Хамес ще играе срещу Англия. Новините са положителни. Направихме допълнителни тестове и получихме добри резултати. Той няма сериозна контузия.
Треньорът на Англия имаше възможност да даде на основните си играчи почивка в третия кръг, това е неговото предимство. От друга страна, за нас последният мач беше решаващ, а победата ни направи по-силни и по-уверени в себе си. Англия има силен отбор. Те имат такъв прекрасен голмайстор- Хари Кейн, за който трябва да бъдем много внимателни. Да видим кое предимство ще надделее", каза още Пекерман.
Мондиал 2018
1/8 кръг, вторник 3 юли
Колумбия
21:00предстои
Англия
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст

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Източник Sportal.bg
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играч на мача
  • Бразилия Мексико
  • Белгия Япония

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