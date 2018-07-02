Нандес: Гризман е половин уругваец, да внимава как се държи на терена

Играчите на Уругвай оправиха дружеска закачка към звездата на Франция Антоан Гризман преди четвъртфинала между двата отбора на световното първенство. Уругвайците припомниха, че Гризман изпитва сериозни симпатии към южноамериканската страна. Французинът е съотборник в Атлетико Мадрид с уругвайските национали Хосе Хименес и Диего Годин и дори ги посрещна лично на летището в Мадрид, облечен с фланелка на Уругвай след класирането на южноамериканците за световното първенство в Русия. Диего Годин пък е кръстник на дъщерята на Гризман.

"Гризман трябва да се държи добре на терена и да не забравя, че е половин уругваец. Той има много уругвайски черти в характера си и за него ще бъде специален мач, както и за нас", каза полузащитникът Наитан Нандес.