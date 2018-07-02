БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Нандес: Гризман е половин уругваец, да внимава как се държи на терена

02 юли 2018 | 18:07
Играчите на Уругвай оправиха дружеска закачка към звездата на Франция Антоан Гризман преди четвъртфинала между двата отбора на световното първенство. Уругвайците припомниха, че Гризман изпитва сериозни симпатии към южноамериканската страна. Французинът е съотборник в Атлетико Мадрид с уругвайските национали Хосе Хименес и Диего Годин и дори ги посрещна лично на летището в Мадрид, облечен с фланелка на Уругвай след класирането на южноамериканците за световното първенство в Русия. Диего Годин пък е кръстник на дъщерята на Гризман.
"Гризман трябва да се държи добре на терена и да не забравя, че е половин уругваец. Той има много уругвайски черти в характера си и за него ще бъде специален мач, както и за нас", каза полузащитникът Наитан Нандес.
Мондиал 2018
1/4 кръг, петък 6 юли
Уругвай
17:00предстои
Франция
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
Източник Sportal.bg
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играч на мача
  • Бразилия Мексико
  • Белгия Япония

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