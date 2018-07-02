Хърватите пристигнаха в Сочи

Отборът на Хърватия нямаше време да отпразнува победата над Дания и класирането за четвъртфиналите на световното първенство. Часове след успеха над датчаните с дузпи, играчите на Хъватия отпътуваха от Нижни Новгород за Сочи, където ще се играе четвъртфинала срещу Русия в събота. Хърватите направиха лека възстановителна тренировка и ще се опитат да се адаптират към високата влажност и жега в Сочи. Хърватия е на четвъртфинал на световно първенство за първи път от 1998 година, когато тимът спечели бронзовите отличия.