БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Швеция се готви за дузпи срещу Швейцария

02 юли 2018 | 17:04 - Обновена
Швеция е аутсайдер в техния осминафинал срещу Швейцария утре, но ще излезе със стратегия, базирана на колективната взаимопомощ, за да стигне до следващата фаза. Така очерта настроението в лагера на Тре Крунур капитанът им Андреас Гранквист. Мачът, който ще се играе утре в Санкт Петербург, обещава да бъде решен от малките разлики. Швейцаерците излязоха от група Е непобедени, като завършиха с един успех и две равенства, завършвайки на 2-а позиция след Бразилия. Скандинавците спечелиха група F, въпреки поражението от Германия.
"Знаем какво сме постигнали досега. Знаем също така, че Швейцария играе на много добро ниво за дълъг период от време. Те са фаворитите за утрешния мач, няма никакво съмнение, че не бихме ги подценили. Дори и да играем карти с тях. Наясно сме какво ни доведе до тук- много здрава защита с участието на всички и смелост в атаката, казва още Гранквист.
Изглеждайки равностойни и двата отбора, без особени предимства при които и да е, изглежда срещата също може да завърши наравно и да се стигне до дузпи. А селекционерът Яне Андерсон заяви, че има план, ако се стигне до там. "Моята работа е да посоча играчите, които трябва да се представят на ниво в наказателното поле, ако се стигне да бием дузпи. Ние сме го говорили вече този въпрос в отбора, заяви 55-годишният специалист.
Аз ще си направя списък с подредбата на футболистите, които ще изпълняват. Но в повече подробности няма да влизам. Имаме напълно ясен план как да играем, просто сме го свели на футболистите. Швеция претърпя поражение с 1:2 от Германия, като тази загуба не им повлия в крайна сметка. Но проблемът дойде след победния гол за Германия, когато хора от щаба на световните шампиони от 2014-а година нападнаха колегите си от Швеция.
"Мисля, че е жалко за Германия, че бяха елиминирани", каза Андерсон. "Що се отнася до нас, не се притесняваме за това какво вършат другите отбори. Това си е тяхна работа. Нямаше абсолютно никаква злоба по отношение на Германия или друг отбор от наша страна, завърши треньорът. Единствено той не може да приеме неуважителното отношение.
Мондиал 2018
1/8 кръг, вторник 3 юли
Швеция
17:00предстои
Швейцария
Betfair UK Sportsbook
3.1 3 2.75
1 x 2
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
Компания 1 x 2
3.1 3 2.75
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
Източник Sportal.bg
 Прочетена 358

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(Гост) 1
отговор
02 юли 2018 | 17:53

Дано отпаднат. Може би най-скучно играещия отбор на световното... Рейтинг: 0 0

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играч на мача
  • Бразилия Мексико
  • Белгия Япония

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