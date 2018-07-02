Художничка изработи скулптура на руския вратар Акинфеев

Художничката от Калининград Людмила Висоцка е изваяла от кехлибар вратаря на руския национален отбор Игор Акинфеев, като на камъка е запечатан момента, когато стражът спасява петата дузпа на испанците. Русия се класира след изпълнение на дузпи срещу Испания, а Акинфеев отрази два удара. Спасяването на петата дузпа беше атрактивно, с крак, падайки. Днес самата скулпторка Висоцка обяви пред агенция ТАСС, че се надява да връчи творбата си на самия Акинфеев. Размерът на кехлибареното произведение на изкуството не е голям- 10 сантиметра едва, а тежи около 30 грама. За да бъде изработена, творецът е използвал три типа камъни- черен, бял и прозрачен.

"В момента, когато се играеше неделната среща Испания- Русия, аз участвах на провеждащата се в Калининград Световна кехлибарена седмица Амбърсфер. Работех над кехлибарената карта на Калининградска област. За случващото се на стадиона разбрах от телефоните на колегите, които бяха около мене. Когато нещата стигнаха до дузпи, телевизорът беше вече включен и видях знаменитият плонж на Акинфеев, който парира топката с крак във втората спасена за деня, по-важната дузпа, разказва още тя. А у дома, когато се прибрала, все още под впечатленията от мача, е започнала работа по изработването. "Много се иска лично да му връча лично статуетката на Акинфеев, който в този мач беше избран и за номер 1, като един подарък от нашия кехлибарен край на Русия. Надявaм се, че ще имам това щастие, заяви още 46-годишната художничка.