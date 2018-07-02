Наталия предрекла, че Русия ще победи Испания след дузпи

“Това е стара история. Излизах с него преди пет години и когато скъсахме, той пусна домашното видео в интернет и така започна всичко”, оправда се тя.

Най-известната фенка на Мондиал 2018 в Русия Наталия Немчинова може да изпълнява и ролята на оракул. Оказа се, че русокосата красавица, която бе набедена за бивша порнозвезда, е предрекла победата на домакините срещу Испания след дузпи.“Мачът ще завърши 1:1, а ние ще продължим напред след дузпи”, отсякла тя в интервю за телевизионния канал “Звезда” преди двубоя. “Когато си у дома всичко помага: подкрепата на феновете, емоциите”, добавила тя.29-годишната Наталия Немчинова стана хит още в деня на откриването и оттогава популярността й само расте. Тя отрече да се е снимала във филми за възрастни и обясни, че клипчетата с нейно участие са били разпространени в интернет от бившо гадже.