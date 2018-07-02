БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Гранквист: Продължихме напред, въпреки че загубихме един от най-добрите футболисти в света

02 юли 2018 | 15:23
Шведският капитан Андреас Гранквист заяви, че въпреки загубата на звезден играч като Златан Ибрахимович, отборът се е подобрил като колектив. Ибрахимович се оттегли от международния футбол след Евро 2016, но въпреки множеството разговори отказа да се върне за Световното първенство в Русия. "Създадохме колектив през последните две години чрез квалификациите. Борим се един за друг и като отбор. Знаем какво правим и получаваме добри резултати", заяви Гранквист.
"Продължихме напред, въпреки че загубихме един от най-добрите футболисти в света. Златан Ибрахимович бе важен играч за нас", допълни капитанът на скандинавците. Швеция се стреми да стигне до 1/4-финалите на Световното първенство едва за втори път, откакто игра финал с Бразилия през 1958 г. През 1994 г. те бяха победени в 1/2-финалите от Бразилия и Гранквист се надява, че сегашният отбор може да постигне нещо подобно. "Това беше много отдавна, разбира се, спомням си някои от играчите. Надявам се да успеем да стигнем това ниво, все още не сме стигнали до там", завърши Гранквист.
Мондиал 2018
1/8 кръг, вторник 3 юли
Швеция
17:00предстои
Швейцария
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
Източник Sportal.bg
 Прочетена 2543

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играч на мача
  • Бразилия Мексико
  • Белгия Япония

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