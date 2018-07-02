Шведският капитан Андреас Гранквист заяви, че въпреки загубата на звезден играч като Златан Ибрахимович, отборът се е подобрил като колектив. Ибрахимович се оттегли от международния футбол след Евро 2016, но въпреки множеството разговори отказа да се върне за Световното първенство в Русия. "Създадохме колектив през последните две години чрез квалификациите. Борим се един за друг и като отбор. Знаем какво правим и получаваме добри резултати", заяви Гранквист.

"Продължихме напред, въпреки че загубихме един от най-добрите футболисти в света. Златан Ибрахимович бе важен играч за нас", допълни капитанът на скандинавците. Швеция се стреми да стигне до 1/4-финалите на Световното първенство едва за втори път, откакто игра финал с Бразилия през 1958 г. През 1994 г. те бяха победени в 1/2-финалите от Бразилия и Гранквист се надява, че сегашният отбор може да постигне нещо подобно. "Това беше много отдавна, разбира се, спомням си някои от играчите. Надявам се да успеем да стигнем това ниво, все още не сме стигнали до там", завърши Гранквист.