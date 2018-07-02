Какво се случи с Испания?



От началото на Мондиала в



А всъщност, не се ли върнаха испанците към времената отпреди триумфалния период между 2008 и 2012 година? Тогава, когато отново отиваха с голяма кошница, а си тръгваха с подвита опашка - я в предварителната група, я малко след това. Така стана в Бразилия 2014, така стана на Евро 2016, така стана и сега. Тъжен ден за "Ла Роха". Ще се чакат по-добри дни. От началото на Мондиала в Русия "Ла Роха" играеше тежко, мъчно, без ясна идея. Безумието, което се случи с уволнението на Юлен Лопетеги, часове преди старта на финалите, ще се помни и коментира дълго. Повече от сигурно е, че това повлия на испанския тим. Трябваше ли Реал Мадрид да представя новия си треньор точно преди световното? Реал Мадрид над националния отбор на Испания ли е? Не взеха ли крайно решение от Федерацията? Въпроси много.А всъщност, не се ли върнаха испанците към времената отпреди триумфалния период между 2008 и 2012 година? Тогава, когато отново отиваха с голяма кошница, а си тръгваха с подвита опашка - я в предварителната група, я малко след това. Така стана в Бразилия 2014, така стана на Евро 2016, така стана и сега. Тъжен ден за "Ла Роха". Ще се чакат по-добри дни.

Испания напусна безславно световното първенство. Мондиал 2018 показва, че много от по-малките отбори са намерили начин да се противопоставят на големите. Това, разбира се, говори за напредък, за израстване, а изненадите и отпаданията на именити футболни фигури валят ден след ден и шампионатът наистина се получава интересен.И все пак испанският крах срещу невзрачния руски състав навява тъга и чувство за абсурдност. Ясно е, че срещу съперник, който е по-силен, по-техничен, по-опитен, по-можещ... вариантът пред руснаците е затворена схема, дебнене и евентуално дузпи, където вече нещата са различни. Къде обаче отиде онзи испански отбор от квалификациите, който отнесе Италия?